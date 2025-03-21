قدامى الأهلي يسحق الزمالك بخماسية في المباراة الاستعراضية الرمضانية بينها

فاز فريق قدامى النادي الأهلي على فريق نادي الزمالك في المباراة الاستعراضية الرمضانية التي أقيمت على ملعب سيتي كلاب بمدينة بنها بخماسية مقابل هدفين.

أحرز أهداف قدامى الأهلي “شادي محمد، محمد فاروق، عماد النحاس” فيما أحرز هدفي قدامى الزمالك “بشير التابعي، طارق مصطفى”.

قدامى النادي الأهلي والزمالك ببنها

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًّا وحضور الكابتن حمادة هاشم مدير التعاقدات بنادي البنك الأهلي والكابتن سمير سعد، وأدار المباراة تحكيميًّا الكابتن حسام عطوة.



وشهدت المباراة إصابة الكابتن طارق مصطفى المدير الفنى لنادي الأهلي بكدمة بالركبة خلال احتكاك من الكابتن شادي محمد.



شهدت مدينة بنها أمسية رمضانية رياضية مع انطلاق أذان المغرب، حيث شارك عدد من النجوم القدامى للناديين الأهلي ونجوم الزمالك في حفل الإفطار الرمضاني الذي أقيم بخيمة شهرزاد الرمضانية بنادي بنها الرياضي في محافظة القليوبية.

نجوم الزمالك والأهلي في بنها

شهدت مائدة الإفطار الرمضانية حضور عدد من لاعبي النادي الأهلي ومنهم: الكابتن عماد النحاس، والكابتن شادي محمد، والكابتن محمد فاروق، والكابتن محمد عمارة وياسر رضوان وهشام حنفي.



كما شهدت حضور عدد من نجوم نادي الزمالك وهم: الكابتن طارق يحيي، وخالد الغندور، وبشير التابعي ومحمد عبد الله وأسامة حسن وحازم إمام وتبادل اللاعبون العناق والتهنئة بشهر رمضان المبارك.

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