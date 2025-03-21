الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

قمصان يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات غدا

مران الأهلي
مران الأهلي

قرر سامي قمصان المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا السبت على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الأحد، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، فى إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

ويبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق طلائع الجيش، استعدادا لمواجهة الاثنين المقبل فى كأس عاصمة مصر.

ويعود السويسري مارسيل كولر لقيادة الأهلي من الملعب فى مباراة طلائع الجيش بعد أن غاب عن قيادة الفريق أمس أمام إنبي فى المباراة التى قادها فنيًا مساعد المدرب سامي قمصان.

يذكر أن كولر يعود إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء إجازته الخاصة التى حصل عليها وتوجه على إثرها إلى سويسرا استغلالا لفترة التوقف الدولي.

نتائج سامي قمصان في منصب"الرجل الأول" مع الأهلي 

 كأس مصر 2022:
الأهلي 1-0 المصري بالسلوم 

 دوري 2021-2022:
الأهلي 2-2 الزمالك 
الأهلي 2-1 غزل المحلة 
الأهلي 2-3 سموحة 
الأهلي 4-1 إيسترن كومباني 

كأس مصر 2022 - ربع النهائي:
الأهلي 2-1 بيراميدز 

 دوري 2023-2024:
الأهلي 2-1 زد 
الأهلي 1-1 إنبي 
الأهلي 1-2 مودرن سبورت 

 كأس عاصمة مصر - الجولة الأولى:
الأهلي 0-1 إنبي 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، يوم 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا” . 

وخطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء امس الخميس، على استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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الأهلي سامي قمصان طلائع الجيش

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