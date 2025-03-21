ضبط 4 عاطلين بالفيوم بحوزتهم كمية من المخدرات

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة سنورس بالفيوم، من ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، أثناء محاولتهما ترويجها بدائرة المركز، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

ضربة جديدة لتجار المخدرات

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا مأمور مركز سنورس، يفيد بورود معلومات أمام الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز من المصادر السرية، عن 4 عاطلين يحاولون ترويج المواد المخدرة بأحد الشوارع الرئيسية بدائرة المركز، واثبتت التحريات صحة المعلومات، وعلي الفور كلف بتشكيل مأمورية ضبط، للقبض عليهم، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بأماكن ترددهم، بإشراف العميد هاني تعيلب، رئيس فرع مباحث شرق، وقادها رئيس مباحث المركز، وعاونه النقيب أحمد حمدي معاون المباحث، وتمكنت المأمورية من القبض على المتهمين، « محمد.ق.ع " 28 سنة، و" ناصر. م " 26، و" أحمد.ن. أ " 28 سنة، ومحمد.ف. ف " 25 سنة مقيمين بدائرة المركز، وجميعهم لهم معلومات جنائية، وكان بحوزتهم كمية من جوهر الحشيش ومخدر الآيس، ومبلغ مالى وهواتف محمولة، واسلحة بيضاء، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم لها بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة عملهم والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والأسلحة البيضاء للاستخدام في تقطيع بضاعتهم وتأمينهم من المدمنين.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة سنورس، وتم العرض على النيابة، وقرر وكيل النيابة تحريز المضبوطات بعد سحب عينة منها وتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.