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إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل جرزا، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة على الطريق الغربي

وكان مدير أمن الفيوم ، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل قرية جرزا، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 7 أشخاص،  بسبب السرعة الزائدة التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، ما ادي الي انقلابها في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

 

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وأحيل الي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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