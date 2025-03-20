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مصرع مزارع سقط في بئر الري بالفيوم

لقي مزارع من الفيوم
لقي مزارع من الفيوم مصرعه، فيتو

لقي مزارع من الفيوم مصرعه غرقًا، سقط أثناء عمله في بئر مياه تستخدم لري الأرض الزراعية،  بقرية العزيزية بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

 

غرق مزارع في بئر للري

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بسقوط مزارع داخل بئر مياه داخل أرض زراعية يعمل بها بقرية العزيزية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة وتم نقله إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وتوصلت التحريات إلى أن "محمد أحمد مصطفي" 50 عامًا، من محافظة دمياط، ويعمل فلاحًا بإحدى المزارع الحديدة بمحافظة الفيوم، سعيًا وراء لقمة العيش وأثناء عمله بالمزرعة اختل توازنه وسقط في مياه البئر.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وتم إخطار النيابة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير عن سبب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي وتولي التحقيق.

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