مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة في الفيوم

لقي شخص من الفيوم، مصرعه، أسفل عجلات سيارة ميكروباص مسرعة، دهسته أثناء عبور الطريق، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية لمركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتوقفت توقفت حركة المرور عند مدخل الطريق الغربي بطامية حتى تم رفع آثار الحادث.

حادث سير بطامية

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شخص دهسًا تحت عجلات سيارة ميكروباص، عند مدخل طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّه خلال عبور "راضي صالح خليل " (44 سنة) ومقيم بحي العمرانية بالجيزة، صدمته سيارة مسرعة وفرت هاربة، فلقي مصرعه على الفور، واستدعت قوات الشرطة سيارة إسعاف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة بمستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وأحيل إلى النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي لمعرفة أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وكلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول السيارة الهاربة.

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