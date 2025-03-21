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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 21-3-2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

 استقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم،  عند أسعار الأمس، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة، ما بين 95 و100 جنيه للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري.

 

 وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء تربية بيتي 90 جنيهًا، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 85 جنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 105 و120 جنيها، وأسعار البط المولر مابين 95 و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض مابين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي من 140  إلى 150جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 175 جنيها.

 

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه  بين 210  و 225 جنيها وفي السوبر ماركت 235 جنيها،  وكيلو الاوراك 105 جنيهات، وكيلو كبد وقوانص 120 جنيها، كيلو صدور بالعظم 150 جنيها، كيلو الدبابيس150 جنيها، كيلو شيش طاووق 210 جنيهات، كيلو حمام كداب 150 جنيها، كيلو كبدة صافى 130  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 210 جنيهات، كيلو بانيه شاورما مكعبات 210 جنيهات، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 210 جنيهات، كيلو الأجنحة 70 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

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