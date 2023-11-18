أعراض مرض العظام الزجاجية وكيفية التعايش معه؟

تعد العظام الزجاجية مرضا وراثيا، وتكون عظام الأطفال الذين يولدون بها قابلة للكسر بسهولة، غالبًا وبدون أي سبب، وقد يعيش الأطفال الذين لديهم أشكال أكثر اعتدالًا من ( OI ) حياة صحية حتى مرحلة البلوغ، ويركز علاجه على إدارة الأعراض وزيادة قوة العظام.

ما هو العظم الزجاجي (OI)؟

يتكون العظم الزجاجي (OI) هو مرض العظام، والأشخاص الذين يعانون من OI لديهم عظام هشة تنكسر بسهولة.

أنواع العظم الزجاجي

الأنواع الأربعة الأولى من تكون العظم الزجاجي هي الأكثر شيوعًا، وتشمل هذه:

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النوع الأول: هذا هو الشكل الأخف والأكثر شيوعًا من للعظام الزجاجية، ويؤدي النوع الأول إلى كسر العظام او ضعف العضلات، ولكنه لا يسبب أي تشوه في العظام.

النوع الثاني: غالبًا لا يتمكن الأطفال المولودون بالنوع الثاني من التنفس ويموتون صغارًا، ويسبب كسورًا متعددة في العظام حتى قبل ولادة الطفل.

النوع الثالث: غالبًا ما يصاب الأطفال بكسور في العظام عند الولادة، وغالبا ما يؤدي إلى إعاقات جسدية شديدة.

النوع الرابع: قد تنكسر العظام بسهولة وعادةً ما يعاني الأطفال الذين يعانون من هذا النوع من كسر العظام لأول مرة قبل البلوغ، وقد يعاني الأشخاص المصابون بالنوع الرابع من تشوه العظام الخفيف إلى المتوسط، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

أسباب الإصابة بالعظام الزجاجية

تحدث العظام الزجاجية (OI) بسبب طفرة جينية، وقد تكون هذه الطفرة متفرقة أو قد يرث الطفل الجين من أحد الوالدين أو كليهما.

بعض الآباء يحملون الجين الذي يسبب العظام الزجاجية، وكونك حاملًا للمرض يعني أنك لست مصابًا بالمرض ولكن يمكنك نقله إلى طفلك.

يعاني الأطفال الذين يولدون بمرض العظام الزجاجية من مشكلة في تكوين النسيج الضام بسبب نقص الكولاجين من النوع الأول ويوجد الكولاجين في الغالب في العظام والأربطة والأسنان، ويساعد الكولاجين في الحفاظ على قوة العظام ونتيجة للطفرة الجينية، قد لا ينتج الجسم كمية كافية من الكولاجين، وقد تضعف العظام.

أعراض العظم الزجاجي

كل شخص يعاني من العظم الزجاجي لديه عظام هشة، ويعاني معظم الأشخاص المصابين بهذه الحالة من كسور في العظام طوال حياته وفي الأشكال الشديدة، قد يعاني الشخص المصاب بـ OI من مئات العظام المكسورة، حتى قبل الولادة.

ويمكن أن تشمل أعراض تكون العظم الناقص الأخرى ما يلي:

تشوه العظام والألم.

الإصابة بالكدمات بسهولة.

صعوبة في التنفس.

فقدان السمع.

ارتخاء المفاصل أو ضعف العضلات.

العمود الفقري المنحني.

مكانة صغيرة.

شكل الوجه الثلاثي.

أسنان ضعيفة أو هشة أو متغيرة اللون.

الصلبة الزرقاء (اللون المزرق لبياض العين).

العظم الزجاجي، فيتو

علاج العظم الزجاجي

الهدف من العلاج هو زيادة قوة العظام ومساعدة الأشخاص الذين يعانون من العظام الزجاجية على العيش بشكل أكثر استقلالية وقد يشمل علاج تكون العظم الناقص ما يلي:

العلاج الوظيفي (OT): يعالج العلاج الوظيفي المهارات الحركية الدقيقة، مثل تزرير قميصك أو ربط حذائك.

العلاج الطبيعي (PT): يصف المعالجون الطبيعيون التمارين التي تزيد من القوة والمرونة ونطاق الحركة.

الأجهزة المساعدة: يمكن للأدوات المساعدة مثل المشايات أو العكازات أو العكازات أن تحسن القدرة على الحركة.

العناية بالفم والأسنان: يمكن أن تؤدي العظام الزجاجية إلى تكسر الأسنان أو تغير لونها أو تسوسها، ويحتاج الأشخاص المصابون بهذه الحالة إلى فحوصات أسنان منتظمة.

الأدوية: اعتمادًا على الأعراض، قد يصف لك مقدم الخدمة أدوية تعمل على إبطاء فقدان العظام أو علاج الألم.

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