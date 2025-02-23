أسهل وأسرع غداء، طريقة عمل المكرونة بالصلصة

طريقة عمل المكرونة بالصلصة، من أسرع الأكلات التي يمكنك تحضيرها لأفراد الأسرة، وهي من الأكلات التي يمكنها أن تعينك في الظروف الصعبة، عندما تكوني عائدة من عملك، أو لديكي العديد من المهام لإنجازها، وكذلك طريقة عمل المكرونة بالصلصة من الوصفات غير المكلفة.





وطريقة عمل المكرونة بالصلصة من الوصفات التي يمكنك إعدادها مع نوع من الفراخ، مثل البانية، أو الكفتة، والقليل من البطاطس المقلية، وهناك العديد من الطرق والتفاصيل، التي تختلف من وصفة لأخرى في عمل المكرونة بالصلصة.



طريقة عمل المكرونة بالصلصة والخضار

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل مكرونة بالصلصة بطريقة جديدة ومختلفة، كما أنها سهلة وسريعة، وقيمتها الغذائية عالية، لاحتوائها على العديد من أنواع الخضار.

مكرونة بالصلصة والخضروات

مكونات عمل مكرونة بالصلصة والخضار:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

حبة بصل

2 فص ثوم

حبة باذنجان مقطع مكعبات صغيرة

حبة مشروم مقطع شرائح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة صغيرة ملح

2 حبة كوسة مقطعة مكعبات صغيرة

حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

حبة بروكلي مقطع

1/2 كوب بقدونس مفروم

كوب عصير طماطم

كيس مكرونة غير مسلوقة

لتر ماء او مرقة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة والخضار:

في وعاء الطهي على النار نضع زيت الزيتون والثوم والبصل مع التقليب.

يضاف بعد ذلك الباذنجان والمشروم مع التقليب، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبي.

ثم ضيفي الكوسة والطماطم والبروكلي وقلبي وضيفي البقدونس وعصير الطماطم والمكرونة وقلبي.

ثم ضيفي المرقة أو الماء، واتركيها حتي تمام التسوية.

قدميها مع رشة جبنه بارميزان على الوجه وبالهنا.

طريقة عمل مكرونة بكرات اللحم والزيتون

مكرونة بكرات اللحم

وتقدم الشيف آسيا طريقة أخرى لعمل المكرونة، للتغيير في طعم المكرونة لأفراد أسرتك.



المكونات:

3 ملاعق كبيره زيت نباتي

250 جرام لحم مفروم

بيضه

2 ملعقة كبيرة بقسماط

2 ملعقة كبيرة معجون الزيتون

2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيره فلفل أسود

2 كوب مرق لحم

2 كوب حليب

2 ملعقة كبيره صويا صوص

ملح وفلفل أسود إضافي

كيس مكرونة فيتوتشيني غير مسلوق

كوب جبنه بارميزان مبشوره

1/2 كوب بقدونس مفروم للتقديم

لعمل خلطة الكفتة:

نقوم بخلط اللحم المفروم مع البيضة والبقسماط والملح والفلفل الأسود ومعجون الزيتون وتخلط جيدا وتشكل علي هيئة كرات.

اقلي كرات الكفتة في 3 ملاعق كبيره زيت نباتي ويضاف اليها المرقة والحليب واتركيها تغلي.

ضيفي الصويا صوص واتركيها تغلي غلوه أخري.

تبلي بالملح والفلفل وضعي المكرونة، ثم ضيفي الجبنة البارميزان مع التقليب حتي لا تتكتل المكرونة.

وبعد ان تنضج المكرونة قدميها وضعي علي وجهها البقدونس المفروم ورشة جبن بارميزان وبالهنا.

طريقة عمل المبكبكة باللحمة



المبكبكة الليبية

طريقة عمل المبكبكة باللحمة من الأكلات غير المكلفة، فيمكنك في دقائق وبأقل التكاليف تحضير المبكبكة باللحمة، لغداء شهي ولذيذ.

وتعود تسمية المبكبكة باللحمة بهذا الاسم، إلى صوت المكرونة مع اللحمة او الفراخ، أثناء غليانها الطويل على النار، فهي تترك على النار لتغلي او "تبكبك"، وهي من الأكلات الشهية اللذيذة.



يمكنك إعداد أكلة المبكبكة مع البطاطس المحمرة، وأي نوع من السلطات المفضلة لأفراد الأسرة، في زمن قياسي، خاصةً إذا كنتي تعملين، فستكون وجبة سريعة التحضير.



ونستعرض فيما يلي طريقة عمل المبكبكة باللحمة:

مكونات عمل المبكبكة باللحمة

500 جرام مكرونة طويلة

2 حبة بصل متوسطة الحجم، مفرومة

4 فصوص ثوم، مفرومة

500 جرام لحم مفروم

500 جرام طماطم، مقطعة مكعبات

1 فلفل أخضر، مقطع مكعبات

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل المبكبكة باللحمة:

في قدر كبير، اغلي كمية وفيرة من الماء المملح. أضيفي المكرونة واطهيها حسب التعليمات الموجودة على العبوة.

في مقلاة كبيرة، سخني ملعقة كبيرة من الزيت. أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يصبح لونهما ذهبيًا.

أضيفي اللحم وقلبي حتى يتغير لونه.

أضيفي الطماطم والفلفل الأخضر والبهارات والملح. غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، أو حتى ينضج اللحم.

صفي المكرونة واغسليها بالماء البارد.

أضيفي المكرونة إلى الصلصة وقلبي جيدًا.

قدمي المبكبكة ساخنة.

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