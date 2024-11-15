طريقة عمل النجرسكو، فى خطوات بسيطة ولذيذة

طريقة عمل النجرسكو، النجرسكو من الأطباق الإيطالية الشهيرة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم وهى عبارة عن مكرونة بالفراخ.

وطريقة عمل النجرسكو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل النجرسكو.

مكونات عمل النجرسكو:-

500 جرام من المكرونة (مكرونة صغيرة مثل الفوسيلي أو البيني)

500 جرام من صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات صغيرة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة

1 بصلة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

1 كوب من كريمة الطبخ

1 كوب من الحليب

1 كوب من الجبن المبشور (مثل الموزاريلا أو الشيدر)

2 ملعقة كبيرة من الجبن البارميزان المبشور

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة من بهارات الكاري أو التوابل الإيطالية (اختياري)

1/4 كوب من البقدونس المفروم للتزيين (اختياري)

طريقة عمل النجرسكو

طريقة عمل النجرسكو:-

في قدر كبير، اغلي ماء مملح واطبخي المكرونة حسب التعليمات على العبوة حتى تصبح طرية، ثم صفيها واتركيها جانبًا.

سخني ملعقة من الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم ضعي قطع الدجاج وقلبيها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون. أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبلا ويتحول لون البصل إلى الشفاف.

في نفس المقلاة، أضيفي الكريمة والحليب وامزجي المكونات جيدًا.

اتركي الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى يصبح أكثر كثافة.

أضيفي الجبن المبشور وامزجي حتى يذوب تماما.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصوص الكريمي مع الدجاج، وقلبي المكونات معًا حتى تتغطى المكرونة بالصوص بشكل جيد.

اضبطي المذاق بإضافة الملح والفلفل والتوابل حسب الرغبة.

يمكنك نقل الخليط إلى صينية فرن مدهونة بالزبدة، ثم رشّي الجبن البارميزان على الوجه.

ضعي الصينية في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يذوب الجبن وتصبح الطبقة العليا ذهبية اللون.

بعد إخراج النجرسكو من الفرن، يمكنك تزيينه بالبقدونس المفروم قبل التقديم.

يمكن إضافة بعض الخضروات مثل الفلفل الأحمر أو البازلاء إلى الصوص لزيادة التنوع.

إذا كنت تفضلين النكهة الحارة، يمكنك إضافة قليل من الفلفل الحار إلى الصوص.