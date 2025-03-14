الجمعة 14 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل لإفطار مميز

المكرونة بالبشاميل
المكرونة بالبشاميل

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، المكرونة بالبشاميل من الأطباق الفرنسية الأصلية التى عشقها المصريون وتفننوا فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وطريقة عمل المكرونة بالبشاميل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومناسبة العزومات شهر رمضان المبارك، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل المكرونة بالبشاميل.

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل:-

500 جرام مكرونة (بينا أو أي نوع مناسب)

ماء مغلي

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة صغيرة زيت

للحشوة:

500 جرام لحم مفروم

بصلة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

نصف كوب ماء

للبشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبدة

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 أكواب حليب دافئ

ملح وفلفل أبيض حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

بيضة (لإضافة قوام كريمي)

المكرونة بالبشاميل 
المكرونة بالبشاميل 

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:-

  • اغلي الماء مع الملح والزيت، ثم أضيفي المكرونة واسلقيها حتى تنضج نصف نضج.
  • صفيها واتركيها جانبًا.
  • سخني الزيت في مقلاة، أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.
  • أضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى ينضج ويتغير لونه.
  • أضيفي الملح، الفلفل، البهارات، القرفة، وصلصة الطماطم، ثم اسكبي نصف كوب ماء واتركي الخليط على نار هادئة حتى يتشرب الماء تمامًا.
  • في قدر على النار، ذوّبي الزبدة ثم أضيفي الدقيق وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.
  • أضيفي الحليب بالتدريج مع التحريك المستمر لتجنب التكتلات.
  • أضيفي الملح، الفلفل الأبيض، وجوزة الطيب، وقلبي حتى يصبح المزيج سميكًا.
  • بعد رفعه من النار، أضيفي البيضة واخفقي سريعًا حتى تمتزج.
  • في صينية مدهونة بالزبدة، ضعي نصف كمية المكرونة.
  • وزعي الحشوة بالتساوي فوقها.
  • أضيفي باقي المكرونة، ثم اسكبي البشاميل فوقها بحيث يغطي السطح تمامًا.
  • يمكنكِ إضافة القليل من الجبن المبشور على الوجه للحصول على نكهة مميزة.
  • سخني الفرن على درجة 180 مئوية.
  • أدخلي الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يتحمر الوجه.
  • اتركيها تبرد قليلًا قبل التقطيع والتقديم.
  • وتقدم المكرونة بالبشاميل فى العزومات بجانب اللحوم المختلفة حسب الرغبة وكذلك المحاشي، ويمكن حشوها بالفراخ بدلا من اللحم المفروم.
  • ولتعزيز مذاق البشاميل يمكن إضافة القشدة له أو الجبن المثلثات أو المودزاريلا حسب الرغبة ذلك لعشاق الجبن.
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طريقة عمل المكرونة بالبشاميل،  لفطار شهي  مميز لأفراد أسرتك

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