عمل أسيوط: تشغيل 1016 شابًا خلال شهر بأسيوط

استعرض اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مجهودات مديرية العمل بأسيوط خلال شهر أكتوبر الماضي في مجال التفتيش والتشغيل ومنح التراخيص، حيث قامت المديرية بتعيين 1016 شابًا بمنشآت القطاع الخاص خلال الشهر الماضي وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2622، ضمن جهود المحافظة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

منح 1926 شابا شهادة مستوى المهارة

وأشاد محافظ أسيوط بجهود مديرية العمل بقيادة علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط في دعمها للشباب والعمل للحد من مشكلة البطالة من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص من خلال مكاتب التشغيل أو في مجال التدريب المهني وعقد ندوات ثقافة العمل الحر أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات لافتًا إلى منح 1926 شهادة مستوى المهارة و1926 كارنية مزاولة حرفة.

تعيين 25 من ذوي الهمم ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

وأضاف المحافظ أن المديرية نفذت 11 ندوة خلال الشهر الماضي في مجال السلامة والصحة المهنية والتوعية والمفاوضة الجماعية وفي مجال التشغيل الخارجي تم تسليم 16 عقدا من الوزارة بالإضافة إلى 12 عقد تم استخراجها وتسليمها للمواطنين وتم تعيين 25 من ذوي الهمم ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، كما تم التفتيش على 80 منشأة في مجال السلامة والصحة والمهنية وتحرير 42 محضرا للمنشآت المخالفة والاشتراك في لجان منح التراخيص لـ 76 منشأة.

وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1253 منشأة يعمل بها 2750 عاملًا، وأسفرت عن تحرير 71 محضرًا، بالإضافة إلى تلقى 11 شكوى في مجال علاقات العمل وتم إحالتها للجنة القضائية وتسويتها جميعها.

وفي مجال عمل الطفل تم التفتيش على 47 منشأة وتم تحرير 6 محاضر وفي مجال المرأة تم التفتيش على ساعات العمل في 40 منشأة، وعدد المنشآت التي تم التفتيش على الراحات الأسبوعية بها بلغ 20 منشأة وفي مجال التدريب المهني تم البدء في تدريب 19 متدربا على صيانة الأجهزة المنزلية والبدء في تدريب 12 مستفيدا على صيانة أجهزة المحمول فضلًا عن الإنتهاء من تدريب 19 مستفيدا على مهنة التفصيل والخياطة والانتهاء من تدريب 12 مستفيدا على صيانة الدش والانتهاء من تدريب 22 مستفيدا على صيانة أجهزة التبريد والتكييف.