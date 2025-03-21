علاقة حبوب منع الحمل بالاكتئاب وكيفية علاجه

تمنع حبوب منع الحمل الإنجاب وتعالج حالات مثل عدم انتظام الدورة الشهرية، وبطانة الرحم المهاجرة، واضطراب ما قبل الحيض (PMDD)، ولكن رغم فوائدها العديدة، إلا أنها قد تُسبب أيضًا آثارًا جانبية، حيث يُشير البعض إلى أنها قد تُسبب الاكتئاب.

وأكدت الدكتورة إميلي فريمان، أخصائية طب النساء والتوليد، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أنه كانت هناك صلة بين حبوب منع الحمل والاكتئاب في التركيبات القديمة، ولكن لا تُسبب حبوب منع الحمل الحالية نفس الخطر.

علاقة حبوب منع الحمل والاكتئاب

وأوضحت الدكتورة فريمان أن حبوب منع الحمل الفموية الحالية تحتوي على جرعة هرمونية أقل بكثير من الحبوب التي كانت تُستخدم قبل بضعة عقود، وهذه الجرعات المنخفضة تُمثل نفس الفعالية في منع الحمل، ولكنها تُقلل من خطر الآثار الجانبية مثل تقلبات المزاج أو الاكتئاب.

مع ذلك، تُشير بعض الأبحاث إلى وجود صلة مُحتملة، خاصةً في أول عامين من استخدام حبوب منع الحمل، ولكن قد تكون حبوب منع الحمل عاملًا واحدًا من بين عوامل أخرى.

وأشارت الدكتورة فريمان إلى أن ملايين النساء يتناولن حبوب منع الحمل، والاكتئاب أكثر شيوعًا لدى النساء في سن الإنجاب، من الممكن، على الأقل في بعض الأحيان، أن تكون هناك أسباب أخرى مؤثرة، وليست حبوب منع الحمل وحدها.

وعلى الرغم من أن العلاقة لا تزال محل جدل، إلا أنه لا يوجد ما يضمن أن حبوب منع الحمل لا تسبب الاكتئاب أبدًا، حيث تؤثر الهرمونات على كل شيء في أجسامنا، من الهضم إلى الصحة النفسية - وكل جسم فريد من نوعه.

كما تؤثر الأدوية الهرمونية، بما في ذلك حبوب منع الحمل، على الأشخاص بشكل مختلف، فقد يعاني شخص ما من صداع أو تقلبات مزاجية مع دواء معين، بينما يشعر شخص آخر بحالة جيدة.

بالإضافة إلى ذلك، لا داعي للاستمرار في استخدام حبوب منع الحمل التي تسبب الشعور بالاكتئاب أو تُسبب لكِ شعورًا بالسوء، حيث تتوفر أنواعًا عديدة من وسائل منع الحمل، وقد يكون نوع آخر أنسب للشخص من غيره.

هل يُمكن أن تساعد وسائل منع الحمل في علاج الاكتئاب؟

من ناحية أخرى، قد تُحسن بعض وسائل منع الحمل من الاكتئاب، ولكن الأمر يعتمد على سبب الاكتئاب.

أوضحت الدكتورة فريمان أن متلازمة ما قبل الحيض (PMS) واضطراب ما قبل الحيض المزعج (PMDD) تسبب تقلبات هرمونية يُمكن أن تُسبب الانفعال وتقلبات المزاج ونوبات البكاء، وفي الحالات الشديدة، الاكتئاب، وتجنب هذه التقلبات الهرمونية - وخاصةً تقلبات هرمون الإستروجين - يُمكن أن يُساعد في استقرار الحالة المزاجية.

يمكنكِ تجنب تقلبات مستويات الإستروجين والبروجيستيرون من خلال:

حبوب منع الحمل الممتدة أو المستمرة

لا تحتوي هذه الحبوب على حبوب غير فعالة أو "سكرية" كما هو الحال عادةً خلال أسبوع الدورةِ الشهرية. بدلًا من ذلك، تتناولين الحبوب الفعالة باستمرار، أحيانًا لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر. عند عدم تناول الحبوب غير الفعالة، يتوفر تدفق مستمر من الهرمونات، مما قد يساعد على تجنب متلازمة ما قبل الدورة الشهرية أو اضطراب ما قبل الدورة المزعج.

وأكدت الدكتورة فريمان أن الحبوب المستمرة توفر تدفقًا مستمرًا من الإستروجين والبروجيستيرون، بدلًا من التقلبات الشهرية، لهذا السبب، يمكن أن تكون خيارًا جيدًا إذا كنتِ تعاني السيدة من تقلبات مزاجية مع حبوب منع الحمل الأخرى.

وسائل منع الحمل التي تحتوي على البروجستين فقط

يمكن أيضًا تجربة وسائل منع الحمل التي تحتوي على البروجستين فقط، بدلًا من مزيج الإستروجين والبروجيستيرون الموجود في العديد من الحبوب. في بعض الأحيان، قد يكون غياب الإستروجين هو مفتاح استقرار الحالة المزاجية.

تشمل خيارات منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط ما يلي:

حقنة منع الحمل، هذه الطريقة عبارة عن حقنة بروجستين تُعطى كل ثلاثة أشهر، وقالت الدكتورة فريمان: "يمكن أن تساعد حقنة منع الحمل في علاج غزارة الدورة الشهرية، ولن تحتاج السيدة إلى تذكر تناول حبة يوميًا. ولكن قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 18 شهرًا للحمل بعد التوقف عن تناولها".

اللولب الهرموني، وهو جهاز صغير يضعه مقدم الرعاية الصحية في الرحم أثناء إجراء طبي بسيط في العيادة، وأكدت الدكتورة فريمان أن اللولب الهرموني يوفر مستويات ثابتة من البروجستين لمدة تصل إلى عدة سنوات، ولا يتطلب الكثير من الصيانة.

حبوب منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط، مثل حبوب منع الحمل الأخرى، يتم تناولها عن طريق الفم. يجب أن تتذكر السيدة تناولها في نفس الوقت كل يوم، ولكنها توفر بعض المرونة الإضافية.

هل يؤدي التوقف عن استخدام حبوب منع الحمل إلى الاكتئاب؟

إذا كانت بعض وسائل منع الحمل تُحسّن المزاجك، فهل تشعر السيدة بالاكتئاب عند التوقف عن تناولها؟ هذا مُحتمل، ولكن -أيضًا- يعتمد الأمر على الحالة الخاصة.

قالت الدكتورة فريمان أن معظم النساء لا يُعانين من تغيرات كبيرة في المزاج عند التوقف عن تناول وسائل منع الحمل. ولكن إذا كانت السيدة تتناول وسائل منع الحمل لتثبيت المزاج، فقد تعود الأعراض عندما تتوقف عن تناول وسائل منع الحمل.

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