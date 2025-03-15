أبرزها التدخين، أهم أسباب الحمل خارج الرحم..هل يمكن علاجه؟

كشف الدكتور يحيي دوير، استشاري أمراض النساء والتوليد وعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة عن أسباب الحمل خارج الرحم.

أنواع الحمل خارج الرحم

وأشار استشاري أمراض النساء والتوليد في تصريحات خاصة ل" فيتو" أن الحمل خارج الرحم له عدة أنواع نوعان أساسيًا.



أولا: حمل داخل تجويف الرحم لكن ينشأ على جرح الولادة القيصرية السابقة موضحا أن الحمل في هذه الحاله يحدث إذا كان جدار الرحم او جرح القيصرية السابقة ضعيف فالبويضة المخصبة تظل في جدار الرحم الغير سميك وينمو الي داخل تجويف الرحم أو خارج تجويف الرحم



ثانيا: أن الحمل خارج تجويف الرحم يكون في معظم الاحوال داخل أنبوبة فالوب او خارجها مثل الغشاء البريتوني أو المبيض أو ينمو بجوار الكبد.

وتابع حديثه بأن الحمل خارج الرحم تتراوح نسب حدوثه من 10 إلى 15% في الحالات العادية ويمكن أن تزيد النسبة من ٢٥ إلى ٣٠% في المرة الثانية.

أسباب الحمل خارج الرحم



وكشف عن أسباب الحمل خارج الرحم منها وجود التهابات في الحوض لفترات طويلة وأشهر الأمثلة وجود العدوي الجنسية مثل الكلاميديا التي تسبب التهابات والالتصاقات في الحوض.

وأشار إلى وجود أسباب أخرى للحمل خارج الرحم منها تاريخ مرضي من جراحة سابقة في البطن والحوض واستئصال أورام ليفية وجراحة قيصرية بها مضاعفات او اجراء عمليات في المثانة واي عمليات في محيط الحوض والرحم والأنابيب تسبب تليفات

مما يصعب من انتقال الحيوان المنوي والبويضة المخصبة إلى تجويف الرحم.

الحمل خارج الرحم



وأكد أن أسباب الحمل خارج الرحم هي عمليات الحقن المجهري أثناء إرجاع الأجنة المخصبة داخل تجويف الرحم يمكن أن تتجه اتجاه خاطيء ويزرع في الأنبوبة.



وأشار إلى أن الإصابة بمتلازمة تكيسات المبيض والتدخين يسببان الحمل خارج الرحم وكذلك التشوهات الخلقية في قناة فالوب.

طرق علاج الحمل خارج الرحم

وكشف عن طرق علاج الحمل خارج الرحم والتي تعتمد علي الرقم الهرموني للحمل إذا كان أقل من ١٥٠٠ منها علاج دوائي عبارة عن علاج كيماوي تحصل عليها المريضة تقضي علي الحمل خارج الرحم.



أشار إلى أن الحمل الهرموني أكثر من ١٥٠٠ يلجأ الطبيب الي الإجراء الجراحي بالمنظار أو فتح البطن لاستئصال الحمل خارج الرحم موضحا ان من مضاعفاته هي استئصال قناة فالوب التي حدث فيها الحمل.

هل يمكن الحمل من جديد؟

وأكد أنه يمكن الحمل من جديد بعد استئصال الحمل خارج الرحم ولكن يجب أن يرتاح الجسم لمدة تصل إلى ٦ شهور و قد يلجا الطبيب إلى اجراء الحقن مجهري لأنه أكثر أمانا من الحمل الطبيعي.



وأشار إلى أنه في الحمل الطبيعي تلتقي البويضة بالحيوان المنوي في الأنبوبة وتتجه إلى داخل تجويف الرحم بينما في الحمل خارج الرحم البويضة المخصبة تفشل في الدخول للرحم وتظل في الأنبوبة أو المبيض أو تنغرس في جرح القيصرية السابق.

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