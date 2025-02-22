4 طرق بسيطة لعلاج إمساك الحمل في المنزل

الإمساك من الأعراض الشائعة جدًا التي تعاني منها الحوامل، وقد تساعد العلاجات المنزلية، مثل شرب كمية كافية من الماء والحصول على قدر كافٍ من النشاط البدني أو التمارين الرياضية، في تخفيف الإمساك.

تعاني بعض النساء من الإمساك في مرحلة مبكرة من الحمل، في حين لا يؤثر على نساء أخريات إلا بعد ذلك بكثير.

أسباب إمساك الحمل

يعتمد سبب الإمساك أثناء الحمل على المرحلة التي يحدث فيها، وتشمل الأسباب المحتملة:

الهرمونات: يؤدي تغيير مستويات الهرمونات في بداية الحمل إلى إبطاء حركة البراز عبر الأمعاء، ويزيد هذا التأخير من كمية الماء التي يمتصها القولون من البراز، مما يجعله أكثر صلابة ويصعب إخراجه.

فيتامينات ما قبل الولادة: فيتامينات ما قبل الولادة مليئة بالحديد، وهو معدن أساسي يمكن أن يكون ناقصًا في بعض الأحيان أثناء الحمل، ويمكن أن يسبب الحديد الإمساك والبراز الصلب الأسود.

الضغط من الرحم: في وقت لاحق من الحمل، يمكن للرحم المتنامي أن يضغط على الأمعاء، مما يجعل من الصعب تحريك البراز عبر الأمعاء.

بالإضافة إلى حركات الأمعاء غير المتكررة، يمكن أن يسبب الإمساك الانتفاخ، وعدم الراحة في المعدة، والبراز الصلب والجاف الذي يكون مؤلمًا عند مروره، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الشعور بأن البراز لم يمر بالكامل.

العلاجات المنزلية لإمساك الحمل

أثناء الحمل، يمكن للنساء غالبًا تخفيف الإمساك باستخدام علاجات منزلية لطيفة وآمنة:

الألياف: تناول مكملات الألياف أو تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، يمكن أن يزيد من عدد البراز ويسهل مروره عبر الأمعاء، ويجب على البالغين تناول ما بين 28 و34 جرامًا من الألياف يوميًا.

السوائل: شرب كمية كافية من الماء مهم للحفاظ على البراز ناعمًا وسهل المرور، وإذا شعرت السيدة أن الماء لا يساعد، فيمكن محاولة إضافة الحساء الصافي والشاي وعصائر الفاكهة أو الخضروات المحلاة بشكل طبيعي إلى النظام الغذائي.

النشاط: يساعد النشاط على تحرك البراز عبر الأمعاء، ويمكن أن يساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، بموافقة الطبيب، في تخفيف الإمساك، ويمكن أن تحاول السيدة المشي الخفيف كل يوم.

البروبيوتيك: تعيش ملايين البكتيريا الصحية في الأمعاء وتساعدها على العمل بشكل صحيح، وقد تساعد البروبيوتيك في إعادة ملء بكتيريا الأمعاء بسلالات صحية تشجع على حركات الأمعاء الطبيعية والمنتظمة، وتشمل الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك الزبادي ومخلل الملفوف والكيمتشي.

مضاعفات إمساك الحمل

في معظم الحالات، يكون الإمساك أثناء الحمل قصير الأمد ويختفي بدون علاج أو بعلاج بسيط، ومع ذلك، في حالات نادرة، يمكن أن يسبب الإمساك المطول انسداد البراز، والذي قد يحتاج إلى إزالته من قبل الطبيب.

يمكن أن يؤدي الاستخدام المستمر لأنواع معينة من الملينات إلى "نسيان" الأمعاء لكيفية دفع البراز عبر الأمعاء.

يمكن أن تسبب هذه الأدوية أيضًا اختلال توازن الكهارل أو السوائل لدى بعض الأشخاص، وتؤثر مثل هذه المشكلات عادةً على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى، مثل مرض السكري أو أمراض الكلى.

من الأفضل التحدث إلى طبيب حول أنواع الملينات التي يجب تتناولها السيدة وعدد مرات تناولها.

متى يجب استشارة الطبيب

من الضروري أن تتحدث النساء الحوامل مع طبيبهن قبل تناول أي دواء، بما في ذلك الملينات أو غيرها من علاجات الإمساك.

من المستحسن أيضًا استشارة الطبيب في حالة ظهور أي أعراض إضافية، بما في ذلك:

الغثيان

ألم المعدة

القيء

الإمساك الذي يستمر لأكثر من أسبوع إلى أسبوعين

نزيف من المستقيم

عدم الشعور بالراحة بعد استخدام الملين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.