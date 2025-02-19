الأربعاء 19 فبراير 2025
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صحة ومرأة

هيئة الدواء تكشف الأدوية المناسبة للحامل لعلاج الإمساك

أدوية الإمساك أثناء
أدوية الإمساك أثناء الحمل

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أسباب الإمساك عند الحوامل مشيرة الي انه  قد تساهم الهرمونات وفيتامينات ما قبل الولادة والضغط الزائد على المستقيم في الإصابة بالإمساك أثناء الحمل.​

الأدوية المناسبة للحامل أثناء الحمل 

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه تعد الملينات الصلبة مثل السيليلوز أو سيلليوم والتي تحتوي على الألياف خيارًا آمنًا لعلاج الإمساك في فترة الحمل، ولا يوجد فرصة أن تؤثر على الجنين، وتعد مناسبة لحالات الإمساك البسيطة.​

السيدة الحامل 
السيدة الحامل 


واوضحت هيئة الدواء المصرية أنه تتوفر أيضًا أدوية مثل شراب لاكتيولوز أو ماكروجول ولبوس الجلسرين لعلاج الإمساك، وتعد خيارات آمنة لحالات الإمساك الأكثر حدة؛ إذ أنها لا تصل إلى الدورة الدموية ولا تؤثر على الجنين.​

طرق علاج الإمساك عند الحامل 

وأشارت أنه يجب شرب الماء بكثرة، وزيادة الألياف، والحفاظ على روتين التمارين الرياضية الآمن أثناء الحمل.​

أكدت هيئة الدواء المصرية  ضرورة الرجوع للطبيب قبل تناول أي دواء أثناء الحمل.​

 

فيما حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود عدد من الأدوية يجب الحذر منها أثناء الحمل​.

أدوية محظورة أثناء الحمل 

وتضمنت هذه الأدوية:

١-بعض أدوية الضغط والكولستيرول: يجب استشارة الطبيب بشأنها إذا تم التخطيط للحمل.​

٢-أدوية الصرع: يجب المتابعة الدقيقة مع الطبيب لاختيار بدائل علاجية لا تشكل خطرًا على الجنين وتتحكم في الأعراض بالشكل الأمثل.​

٣-أدوية حب الشباب التي تحتوي على مواد مشتقة من فيتامين أ قد تسبب تشوهات للأجنة ويجب تجنب استخدامها أثناء الحمل، خاصة الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم فيجب استشارة الطبيب.​

 

٤-المضادات الحيوية: يجب استشارة الطبيب وتجنب المضادات الحيوية من مجموعات أمينو جلوكوسيد والسالفا أثناء الحمل.​

الأدوية العشبية ليست آمنة أثناء الحمل 

٥-الأدوية العشبية: ليست كل العلاجات الطبيعية "الأدوية العشبية" آمنة أثناء الحمل، حيث قد لا تكون بعضها ذات جودة عالية وقد تحتوي على مواد أخرى، مثل الرصاص، قد تكون ضارة فيجب استشارة الطبيب قبل تناولها.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه في حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكنك إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.​

كانت أكدت هيئة الدواء المصرية أن استخدام أدوية مثل الديجوكسين أو الثيوفيللين يسبب تفاعلات مع أدوية أخرى ويمكن أن يسبب آثار خطيرة

دواء الديجوكسين يستخدم لمرضى القلب

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن دواء الديجوكسين يستخدم لمرضى القلب ودواء الثيوفيللين يستخدم موسع الشعب الهوائية لأمراض الجهاز التنفسي.

وحذرت هيئة الدواء المصرية أن الجرعة الزائدة من هذه الأدوية حيث تسبب أمراض خطيرة.

 

ونصحت بالالتزام بالجرعات الموصوفة من الطبيب، وإبلاغ الطبيب والصيدلي عن كل الأدوية التي  يستخدمها المريض.

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فيما حذرت هيئة الدواء المصرية من التوقف عن تناول بعض الأدوية بشكل مفاجئ. 

أدوية يجب التوقف تدريجيًّا عن تناولها 

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن بعض الأدوية تحتاج إلى التوقف التدريجي تحت إشراف طبيب خاصة الأدوية المتعلقة بالجهاز العصبي المركزي لأنها تسبب أعراض انسحاب شديدة.

أكدت هيئة الدواء المصرية أن هذه الأدوية منها: 

١- مضادات الاكتئاب والذهان

٢- أدوية الضغط والقلب 

٣-مشتقات الكورتيزون 

٤- العلاجات الهرمونية

٥- أدوية الأرق 

٦- الأسبرين في حالة الوقاية من الجلطات 

استشارة الطبيب قبل وقف الدواء 

 

ونصحت هيئة الدواء باستشارة الطبيب قبل التوقف عن تناول أي دواء عند الشعور بالتحسن.

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