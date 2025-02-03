شباب كفر الشيخ: "يوم الخير" قدمت 1200 قطعة من الملابس للأسر الأكثر احتياجًا

انطلقت مبادرة «يوم الخير» بمراكز شباب كفر الشيخ اليوم الإثنين، لتوزيع الملابس الشتوية على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال المعارض المجهزة بمراكز الشباب لتوزيعها بالمجان، المبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب من خلال أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب بمحافظات مصر.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وبرعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، بدأت الإعداد والتجهيز لإنطلاق المبادرة من 15 يناير شارك بها 14 مركز شباب، وقامت بتجميع عدد 1210 قطعة من الملابس الشتوية لتوزع بالمجان، كمساهمة بسيطة مقدمة من وزارة الشباب والرياضة بكل ربوع مصر للأسر المستحقة، تأكيدًا على دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

وتم تدشين مبادرة الخير بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات والسادة مديرى الإدارات الفرعية، تنفيذ غادة راشد منسق أندية الفتاة والمرأة بالمديرية وفرق العمل بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب.

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