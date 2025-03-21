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محافظات

رمضان في مصر حاجة تانية، شقيقان مسيحيان يقدمان سحورا مجانيا للمارة بطريق قها (فيديو)

بيتر ومينا يقدمان
بيتر ومينا يقدمان سحورا مجانيا بالطريق الزراعي، فيتو

  في مشهد يعكس روح الوحدة الوطنية والتعاون بين أفراد المجتمع، قدم الأخوان بيتر ومينا، أصحاب أحد الكافيهات على طريق مصر الإسكندرية الزراعي “الطريق الزراعي”  بنطاق مدينة قها القليوبية سحورًا مجانيًّا للمارين على الطريق. 

شمل السحور وجبة خفيفة وعصير ومياه، في لفتة تعبيرية عن التآخي بين المسلمين والمسيحيين في شهر رمضان  الفضيل.

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بيتر ومينا يقدمان سحورا مجانيا على الطريق الزراعي 

أوضح الأخوان أن هذا التقليد السنوي يعد عادة لهما في شهر رمضان الكريم، حيث يحرصون كل عام على تقديم الطعام للمسافرين علي الطريق الزراعي بنطاق قها القليوبية الذين قد لا يسعفهم الوقت لتناول السحور. وذكرا أن هذه المبادرة تعكس روح العطاء والتضامن بين مختلف فئات المجتمع في هذا الشهر المبارك.

سحور مجاني للمسلمين والمسيحيين بالطريق الزراعي 

وأضاف عدد من متناولي السحور أنهم أصبحوا يعرفون بيتر ومينا جيدًا، خاصة الذين يمرون عبر طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بقها، حيث أصبح الكافيه الخاص بهما محطة محببة للمارين. 

وشكروا الأخوين على جودة الطعام والخدمة الممتازة، معتبرين المكان كأنه مطعم فاخر.

بيتر ومينا يقدمان سحور مجاني بالطريق الزراعي،فيتو
بيتر ومينا يقدمان سحور مجاني بالطريق الزراعي،فيتو
بيتر ومينا يقدمان سحور مجاني بالطريق الزراعي،فيتو
بيتر ومينا يقدمان سحور مجاني بالطريق الزراعي،فيتو
بيتر ومينا يقدمان سحور مجاني بالطريق الزراعي،فيتو
بيتر ومينا يقدمان سحور مجاني بالطريق الزراعي، فيتو
بيتر ومينا يقدمان سحور مجاني بالطريق الزراعي،فيتو
بيتر ومينا يقدمان سحور مجاني بالطريق الزراعي، فيتو
بيتر ومينا يقدمان سحور مجاني بالطريق الزراعي،فيتو
بيتر ومينا يقدمان سحور مجاني بالطريق الزراعي، فيتو
بيتر ومينا يقدمان سحور مجاني بالطريق الزراعي،فيتو
بيتر ومينا يقدمان سحور مجاني بالطريق الزراعي، فيتو
بيتر ومينا يقدمان سحور مجاني بالطريق الزراعي،فيتو
بيتر ومينا يقدمان سحور مجاني بالطريق الزراعي،فيتو
بيتر ومينا يقدمان سحور مجاني بالطريق الزراعي،فيتو
بيتر ومينا يقدمان سحور مجاني بالطريق الزراعي،فيتو

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