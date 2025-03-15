مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطريق "طنطا – المحلة"

شهد الطريق الزراعي "طنطا – المحلة" بـ محافظة الغربية، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، نتيجة السرعة الزائدة، مما أدى إلى انحراف المركبتين واصطدامهما بالحاجز الخرساني، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بتلقي بلاغ من شرطة النجدة حول وقوع الحادث أمام مدخل قرية شبشير الحصة.

الواقعة

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة بـ محافظة الغربية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف. كما تم الدفع بسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وأمرت الجهات الأمنيةبـ محافظة الغربية بفتح تحقيق عاجل في الحادث، حيث كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابساته وأسبابه. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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