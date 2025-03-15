السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطريق "طنطا – المحلة"

حادث تصادم بطريق
حادث تصادم بطريق "طنطا – المحلة"

 شهد الطريق الزراعي "طنطا – المحلة" بـ محافظة الغربية، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، نتيجة السرعة الزائدة، مما أدى إلى انحراف المركبتين واصطدامهما بالحاجز الخرساني، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين.

انتشال جثمان طفل غرق أثناء الاستحمام بترعة سجين في الغربية

أول رد من علوم طنطا على الرقص على أغاني المهرجانات بحفل الإفطار

 وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بتلقي بلاغ من شرطة النجدة حول وقوع الحادث أمام مدخل قرية شبشير الحصة. 

الواقعة 
الواقعة 

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة بـ محافظة الغربية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف. كما تم الدفع بسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وأمرت الجهات الأمنيةبـ  محافظة  الغربية بفتح تحقيق عاجل في الحادث، حيث كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابساته وأسبابه. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

أول رد من علوم طنطا على الرقص على أغاني المهرجانات بحفل الإفطار

انتشال جثمان طفل غرق أثناء الاستحمام بترعة سجين في الغربية

محافظ الغربية يكشف تطورات تنفيذ محور النعناعية

محافظ الغربية يناقش خطة تطوير المجازر وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

الأكثر قراءة

سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

تعرف على أول قرار منتظر من الأهلي فور صدور عقوبات رابطة الأندية

صاحب منزل الأورمان بالدقهلية: محاولة الهدم ليس لها علاقة بالميراث، ونجلتي كلمة السر

الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى الأولمبية المصرية

وزير الرياضة يرد على مرتضى منصور بعد نشره صورة تجمعهما

تفاصيل جديدة فى واقعة هدم أخ لمنزل شقيقه بلودر في الدقهلية

الأهلي يحذف هذه الجملة من بيانه بشأن أزمة القمة، اعرف التفاصيل

رد فعل رابطة الأندية على أنباء تخفيض عقوبات الأهلي بعد الانسحاب من القمة

منوعات

المزيد

رفع الحظر عن أول عملية إعدام باستخدام النيتروجين في ولاية لويزيانا الأمريكية

"أي حد ضهره واجعه يناديني"، كابتن عادل يوفر المساج للمتطوعين في إفطار المطرية 2025 (فيديو)

إفطار المطرية 2025، شاهد الاستعدادات الأخيرة لأكبر إفطار جماعي في رمضان (فيديو وصور)

عاصفة تجتاح ولاية أمريكية وتخلف دمارا واسعا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

6 ضوابط للدعاية في انتخابات نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن منزلة الرسول عند الله (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في موقعة ذات السلاسل

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر وتأخيره في القاهرة عن مكة

المزيد
الجريدة الرسمية