انقلاب سيارة نقل بمقطورة على مطلع كوبري قليوب (صور)

شهد الطريق الزراعي مصر - الإسكندرية انقلاب سيارة نقل بمقطورة بمطلع كوبري قليوب في اتجاه الإسكندرية.

انقلاب سيارة نقل بالطريق الزراعي قليوب

وكان اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية قد تلقى بلاغا بالحادث وتم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية.

وتبين أن الحادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة بمطلع كوبري قليوب على الطريق الزراعي في اتجاه الإسكندرية وتم الدفع بعدد من المعدات لرفع آثار الحادث وانتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وجاري رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات بعد أن تسبب الحادث في تكدس مروري وسط انتشار رجال المرور لتجنيب آثار التصادم نهر الطريق وسحب الكثافات.

انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو

انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو

انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو

انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو

انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو

انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو

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