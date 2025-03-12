إصابة شخصين في حادث سير بقنا

أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي في قرية العركي مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

حادث انقلاب سيارة ملاكي بقرية العركي

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في قرية العركي مركز فرشوط.

وبعد الفحص تبين إصابة كلًا من خالد.ت.أ، يبلغ من العمر 23 عامًا، وعبدالرحمن.ع.ر، يبلغ من العمر 25 عامًا، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي في قرية العركي مركز فرشوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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