5 خطوات تحل مشكلة جفاف الشفاه في شهر رمضان

في شهر رمضان، يتعرض الجميع إلى جفاف الشفاه نتيجة عدم شرب المياه لساعات طويلة بسبب الصيام.

خطوات تحل مشكلة جفاف الشفاه في شهر رمضان

وتحرص الفتيات علي الحصول على مظهر جمالي للشفاه وحل مشكلة جفاف الشفاه خاصة أن الشفاه حساسةٌ بشكل خاص، عكس مناطق أخرى من الجلد، لا تحتوي على غدد دهنية للحفاظ على رطوبتها.

و بشرة الشفاه أرق بخمس عشرة مرة من بشرة الجسم، لذا فهي تتطلب عناية وحماية، خاصة خلال الشهر الفضيل عندما تكون مستويات الترطيب في أدنى مستوياتها.

تقدم " فيتو" طرق تساعد على مكافحة تقشر البشرة وجفافها والتخلص من جفاف الشفاه نهائيًا.

وتشمل هذه الطرق:



١- شرب الكثير من الماء



أفضل طريقة لمكافحة تشقق وجفاف الشفاه هي زيادة شرب الماء خلال وجبتي الإفطار والسحور.

و شرب لترين من الماء يوميًا يُحافظ على ترطيب بشرتكِ مع الحفاظ على نعومة الشفاه وفقا لموقع Hindustan Times.

والحرص على شرب كمية كافية من الماء قبل بدء الصيام وبعده، أي أثناء الإفطار يُساعد على الحفاظ على ترطيب الجسم من الداخل، وبالتالي الحفاظ على نضارة البشرة وترطيبها وإلى جانب الماء، يمكن أيضًا تناول أطعمة مُرطبة أخرى مثل الخيار والبطيخ.

ويمكن إضافة اللبن وشاي الأعشاب إلى الوجبات، فهي تُساهم جميعها في زيادة كمية السوائل المتناولة.



٢-استخدام مقشر الشفاه

تقشير شفتيكِ يجعلها أكثر نعومة وترطيبًا، دون أن يفقدها رطوبتها الطبيعية ويمكنكِ صنع مقشر شفاه في المنزل باستخدام مكونات طبيعية كالعسل والسكر.

ويمكن تحضير المقشر بخلط كميات متساوية من العسل وزيت جوز الهند والسكر الخام، ثم وضع الخليط برفق على شفتيكِ.

جفاف الشفاه



٣-الترطيب

بعد تقشير بشرة الشفاه، يمكن البحث عن مرطب شفاه غني بالسيراميد والزيوت الطبيعية.

ووضع طبقة من المرطب على الشفاه أثناء الصيام يساعد على حبس الترطيب.

كما أن وضع المرطب بعد تنظيف البشرة يُساعد على منع الجفاف الشديد ويجب أن يحتوي المرطب على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والجلسرين للحفاظ على رطوبة البشرة طوال اليوم.



٤-استخدام قناع الشفاه

على غرار قناع الشفاه أو قناع العين، تُعد أقنعة الشفاه سهلة الاستخدام، وهي غنية بمكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك وزبدة الشيا وفيتامين هـ.

طريقة الاستخدام:

ضعي القناع على فمكِ لمدة 10 دقائق، ثم انزعي اللاصقة واتركي المصل المتبقي يمتص في بشرتكِ للحصول على شفاه أكثر نعومة.



يمكن للهواء الجاف أن يجرد البشرة من الرطوبة لذلك استخدام مرطب في خلال الشهر الفضيل يساعد في إضافة بعض الرطوبة التي تحتاجينها بشدة إلى الهواء.



٥-التوقف عن لعق الشفاه

نميل إلى لعق شفاهنا لتخفيف جفافها، ولكنه في الواقع يزيد من جفافها. لا يحتوي اللعاب على أحماض قد تُهيّج الشفاه فحسب، بل إن لعق الشفاه باستمرار سيزيل أي زيوت طبيعية موجودة على بشرتكِ. بدلًا من ذلك، استخدمي بلسمًا مهدئًا لتغذية وتهدئة الشفاه الجافة.

قد تصبح البشرة الرقيقة والناعمة حول العينين والشفتين حساسة وخشنة وجافة أثناء الصيام، لذلك يجب عدم إهمال روتين العناية بالشفاه والعينين

ويجب استخدام كريمًا مغذيًا للعينين ومرطبًا للشفاه لمنع تشقق الشفاه أو ظهور الخطوط الدقيقة كما يجب تجنب منتجات العناية بالشفاه أو العينين التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية لأنها قد تُسبب تهيجًا وحساسية للبشرة.

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