بالأسماء، مصرع وإصابة 12 شخصًا في انهيار منزل بني شقير بأسيوط

فرضت قوات الحماية المدنية ومديرية أمن أسيوط، كردونا أمنيا بمحيط انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية بني شقير بمحافظة أسيوط، والذي وقع صباح اليوم الجمعة، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 7 آخرين تم نقلهم لتلقي العلاج، وجارٍ اتخاذ اللازم وانتقال فريق النيابة لمعاينة موقع الحادث.

بلاغ بانهيار منزل على قاطنيه بقرية بني شقير بأسيوط

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل قديم ومتهالك مأهول بالسكان بعزبة دمنهور بقرية بني شقير بمركز منفلوط.

انهيار منزل من 3 طوابق بأسيوط

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق ملك شخص مصطفى عبد الصبور مبنى بالطوب ومتهالك.

ضحايا انهيار منزل ببني شقير أسيوط

وبالمعاينة والفحص تبين وفاة 5 أشخاص من قاطني المنزل وهم وردة محمود عبد الصبور 40 عاما، ومحمد عبد الصبور 40 عاما، والأطفال رودى محمود عبد الصبور 14 عاما، ومحمد مصطفى 13 عاما، وأسيل مصطفى 12 عاما.

كما أصيب كل من حمزة مصطفى 3 أعوام، وبشرى محمود عبد الصبور 14 عاما، وريتال محمود، وآدم مصطفى، وهدى حنفى جاد 32 عاما، وسحر نادى سيد 35 عاما وطفل آخر.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والجثث إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي لحين التصريح بالدفن وجار العرض على النيابة.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحيط الانهيار فيما تبحث قوات الحماية المدنية عن ناجين أو ضحايا آخرين أسفل الانهيار.

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