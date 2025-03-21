إصابة شخصين في حريق شقة بجوار مرور عين الصيرة

أصيب شخصين باختناق في حريق شقة بعين الصيرة وتم نقلهم إلى المستشفى العام للعلاج، من قبل الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتمكنت من إخماد الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وتبين بالفحص من قبل قوات البحث الجنائي اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الرابع ببلوك رقم 131 والمكون من 5 أدوار خلف إدارة مرور عين الصيرة، مما أسفر عن حالتي اختناق وحاصرت مصدر النيران وأخمدت الحريق وأجلت المصابين إلى مستشفى المنيرة للعلاج.

وكان قد تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بمساكن عين الصيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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