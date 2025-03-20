الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق شقة في مدينة نصر

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 أمرت  نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية في أحد العقارات بمدينة نصر نشب بها حريق، دون وقوع أي إصابات، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 


حريق شقة بمدينة نصر

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

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