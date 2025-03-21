إصابة طالبين في حريق بمدينة البعوث الإسلامية بالضاهر

نجحت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من إخماد حريق اشتعل داخل مدينة البعوث الإسلامية بالظاهر.

وأسفر عن إصابة طالبين بحالة اختناق وتم نقلهما إلى المستشفى العام من خلال قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع الحادث فور ورود إخطار لمدير مباحث القاهرة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة يفيد بتصاعد أدخنة من مدينة البعوث الإسلامية الواقعة بدائرة قسم شرطة الظاهر.

وتم الدفع بقوات من الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتمت السيطرة على الحريق.

وبعمل التحريات المبدئية تبين أن وراء الحريق تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز موجودة داخل مطبخ من طابق واحد داخل المدينة، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون امتداده إلى المباني المجاورة مع تنفيذ عملية التبريد.

وتحرر المحضر اللازم، وجار انتقال فريق من المعمل الجنائي لفحص الحريق والتأكد من أسبابه، فور انتهاء المطافئ من عمليات التبريد.



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