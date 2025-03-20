الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالمعصرة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بمنطقة المعصرة، مما أسفر عن مصرع شخص، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق شقة سكنية بالمعصرة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بدائرة قسم شرطة المعصرة وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين مصرع شخص، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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