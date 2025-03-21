الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتشال جثة سيدة و5 مصابين، الصور الأولى لانهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط (صور)

انهيار عقار في أسيوط
انهيار عقار في أسيوط والبحث عن الضحايا، فيتو

نجحت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن أسيوط من انتشال جثمان سيدة متوفاة و5 أشخاص مصابين وجارٍ البحث عن باقي الضحايا من أسفل عقار مكون من 3 طوابق انهار مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة كان يعيش بداخله أسرتان جار البحث عنهم أسفل تحت الأنقاض بقرية النخيلة بأسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار عقار في قرية النخيلة نتج عنه وقوع مصابين ووفيات وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني مدعوم بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أن المسكن كان يعيش به أسرتان مكونتان من 12 فردًا جارٍ البحث عنهم.

إصابة طالبين في حريق بمدينة البعوث الإسلامية بالضاهر

القبض على سائق أتوبيس شركة شهيرة دهس شخصين بطريق السويس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات الدفاع المدني بقرية النخيلة مدير أمن أسيوط عمليات النجدة

الأكثر قراءة

بيان عاجل من اتحاد الغرف التجارية بشأن احتجاز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية

ليلة لم ينم فيها السودان، البرهان على بعد 500 متر من القصر الجمهوري بالخرطوم

كانوا رايحين يحيوا ذكرى والدتهم، مصرع شقيقين وإصابة اثنين في تصادم سيارتين بالمنيا

رسميًا، موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة

أنا مشغول الآن، زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون (فيديو)

القبض على سائق أتوبيس شركة شهيرة دهس شخصين بطريق السويس

انتشال جثة سيدة و5 مصابين، الصور الأولى لانهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط (صور)

قرار عاجل من النيابة بشأن معلمة متهمة في واقعة انهيار سقف غرفة على تلاميذ بالدقهلية

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون حقائق صادمة بعد دراستهم لنجم ساطع

دراسة تكشف معاناة النساء المسلمات في ألمانيا

اكتشاف عنكبوت عملاق في أعماق المحيط قرب القطب الجنوبي

موضوع في قفة وعمره أسبوع، العثور على رضيع أمام مسجد

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خلطة محمد سامي الإخراجية.. كيف ضمن المخرج المثير للجدل نجاح أعماله في السنوات الأخيرة؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أقوى دعاء يقربك من الله في اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2025

سر ترديد “اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا” في العشر الأواخر من رمضان؟

المزيد
الجريدة الرسمية