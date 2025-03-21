انتشال جثة سيدة و5 مصابين، الصور الأولى لانهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط (صور)

نجحت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن أسيوط من انتشال جثمان سيدة متوفاة و5 أشخاص مصابين وجارٍ البحث عن باقي الضحايا من أسفل عقار مكون من 3 طوابق انهار مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة كان يعيش بداخله أسرتان جار البحث عنهم أسفل تحت الأنقاض بقرية النخيلة بأسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار عقار في قرية النخيلة نتج عنه وقوع مصابين ووفيات وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني مدعوم بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أن المسكن كان يعيش به أسرتان مكونتان من 12 فردًا جارٍ البحث عنهم.

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