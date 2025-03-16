انهيار عقار مهجور في بولاق أبو العلا

انهارت أجزاء من عقار خال من السكان في منطقة بولاق أبو العلا في محافظة القاهرة.

انهيار جزئي لعقار بولاق أبو العلا

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا عن تساقط أجزاء لعقار بمنطقة بولاق أبو العلا، وسرعان ما تحركت قوات الحماية المدنية ومسؤولي الحي إلى موقع الحادث.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا حول العقار، لضمان سلامة المارة ومنع أي اقتراب من المبنى المهدد بالسقوط.

وأظهرت المعاينة الأولية أن العقار غير مأهول بالسكان، ما حال دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وبدأت اللجنة الهندسية بفحص دقيق للمبنى لتحديد مدى خطورته، واتخاذ قرار حاسم بين الترميم أو الإزالة.

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