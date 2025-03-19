الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

النيابة تعاين موقع انهيار جزئي في عقار بالشرابية

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

انتقل فريق من نيابة الشرابية لمعاينة موقع عقار تعرض لانهيار جزئي بمنطقة الشرابية.

 وأمرت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وتشكيل لجنة هندسية للمعاينة والفحص.

كانت  غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار جزء من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى لمكان الواقعة.   
وبالفحص تبين انهيار اجزاء من عقار مكون من طابقين،ولم يسفر عن وقوع اية اصابات او خسائر بشرية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.  

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