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انهيار أجزاء من شرفة عقار بمنطقة محرم بك في الإسكندرية (صور)

انهيار أجزاء من شرفة
انهيار أجزاء من شرفة عقار بمنطقة محرم بك فى الإسكندرية، فيتو

انهار منذ قليل أجزاء من شرفة عقار بمنطقة محرم بك وسط محافظة الإسكندرية،  دون وجود أي إصابات بشرية فى الأرواح للمواطنين. 

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وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، قد تلقت بلاغا يفيد  في استجابة بسقوط أجزاء من بلكونة الدور الأخير لبلوك رقم 11 بمساكن الجمهورية الجديدة بمحرم بك، ووجود أجزاء معلقة تمثل خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات.

كما وجه الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط بالإسكندرية، إدارة المباني والمشروعات نحو سرعة إزالة الأجزاء الخطرة حماية للأرواح والممتلكات.

 

حيث تمت إزالة الخطورة الداهمة بمعرفة مقاول الإزالة التابع للحي، بوجود الكول الأمني التابع لقسم محرم بك وإدارة الدفاع المدني.
 

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محرم بك الدفاع المدني محافظة الإسكندرية مصطفى العرابي

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