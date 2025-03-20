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بدء إخلاء 15 عقارا بالحرفيين بمنشأة ناصر

إخلاء عقارات شمال
إخلاء عقارات شمال الحرفيين،فيتو

بدأت محافظة القاهرة فى إخلاء وإزالة ١٥ عقارا بمنطقة شمال الحرفيين، بحى منشأة ناصر، لخطورتها الداهمة.

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وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه سيتم إزالة العقارات حرصًا على حياة المواطنين،بعد دفع التعويضات اللازمة لقاطنيها، نظرًا لوجود مشكلات فى التربة قد تعرض العقارات للانهيار فى أى لحظة بسبب وجودها على حافة مرتفع يصل لأكثر من ٣٠ مترًا.

 

وكان قد تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة المبادرة التى تنفذها محافظة القاهرة  بالتعاون مع جمعية تنمية الزمالك لتشجير المنطقة حول محطة مترو صفاء حجازي بميدان صدقى بالزمالك.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء جمعية تنمية الزمالك.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى لزيادة الرقعة الخضراء بها، مع الحفاظ على النباتات الموجودة لتحسين نوعية الهواء، وجودة الحياة المقدمة للمواطنين باعتبارها أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدنى مؤكدًا أن المجتمع المدنى شريك فاعل في التنمية التي تجري على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن أساس النجاح في الإدارة المحلية يأتي من القدرة على تفعيل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني.

وأكد محافظ القاهرة على ترحيب المحافظة بأى أفكار تسهم فى رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه قد تم مراعاة انتقاء النباتات التي تحتاج إلى كميات قليلة من المياه للحفاظ على جسم المترو.

وأضاف محافظ القاهرة أن المبادرة ستستكمل بتشجير شارع إسماعيل محمد بالتعاون بين جمعية تنمية الزمالك، والهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

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