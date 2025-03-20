التحريات: ماس كهربائي وراء حريق سوق التونسي (صور)

كشف التحريات المبدئية لرجال المباحث الجنائية أن سبب حريق عدد من المحلات التجارية بسوق التونسي التابع لقسم شرطة البساتين، بسبب ماس كهربائي وقع بأحد الأكشاك نتج عنه امتداد النيران لتلتهم عدد من المحلات دون وقوع إصابات.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص اثار الحريق، للوقوف علي أسبابه عقب انتهاء رجال المطافئ من عمليات التبريد بعدما تمكنت من السيطرة علي الحريق، دون وقوع خسائر في الارواح.

وكان قد شب حريق في عدد من المحال التجارية بسوق التونسي الحضاري بدائرة قسم شرطة البساتين.

علي الفور انتقل رجال الأمن الإداري، تحت إشراف اللواء أشرف عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، وتمكنوا من محاصرة النيران وفرض كرودن بمحيطها والسيطرة عليها واخمادها، دون وقوع خسائر بشرية



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