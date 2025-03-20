الأمن يحدد هوية المتهمين بالاعتداء على فتاة وأبوها في أبو النمرس

يواصل رجال البحث الجنائي، جهودهم في ضبط المتهمين بالاعتداء على فتاة وأبوها أمام أحد العقارات بشارع ترسا، التابع لمركز شرطة أبو النمرس.

من خلال فريق بحث يعمل على تفريغ كاميرات المراقبة وجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة، لكشف ملابساتها وضبط الجناة.

وكشف مصدر مطلع أنه تم تحديد المتهمين وجار ضبطتهم خلال ساعات.

وكانت قد تعرضت فتاة وأبوها لاعتداء جماعي من قبل أكثر من عشرين شابًا، هاجموهما بالأسلحة البيضاء أثناء الدخول إلى عمارتها في قرية ترسا التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وتلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد فيه بحضور فتاة في العشرينات من عمرها.

وأفادت الضحية بأنها وأبوها تعرضا للاعتداء، حيث قام المعتدون بتمزيق طرحتها ووجهوا لها إهانات وألفاظ مسيئة، كما أصابوا والدها بجروح خلال نهار رمضان.



وأوضحت أن الهجوم وقع فور عودتها من عملها، دون أن تدرك سبب الاستهداف أو دوافع الجناة.

عقب الاعتداء، حررت الضحية محضرًا رسميًا ضد المعتدين، مطالبةً بسرعة ضبط الجناة ومحاسبتهم.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

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