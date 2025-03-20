أخبار مصر اليوم: الأرصاد تعلن استمرار انخفاض درجات الحرارة.. طرق الدفع والحصول على تذاكر قطارات عيد الفطر.. موعد فتح باب التقديم بالجامعات للطلاب العائدين من روسيا والسودان

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

آملين أن تكون ليلة القدر، روحانيات خاصة من مسجد عمرو بن العاص في أولى الليالي الوترية (صور)

رصدت كاميرا "فيتو" شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص، اليوم الخميس، في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان المبارك.

أحمد سعد يشارك في توزيع كراتين رمضان وملابس العيد خلال زيارته لمؤسسة راعي مصر

قام الفنان أحمد سعد بزيارة لمؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من منطلق دوره المجتمعي لدعم الفئات الأولى بالرعاية حيث شارك في العديد من الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة

القاهرة تسجل 12 درجة مئوية، الأرصاد تعلن استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط للرياح.

طرق الدفع والحصول على تذاكر القطارات بمناسبة عيد الفطر المبارك

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، حيث يمكن لجمهور الركاب الحصول على تذاكر السفر

المركزي للتنظيم والإدارة يعلن الانتهاء من نقل موظفين من وإلى 123 جهة حكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر فبراير 2025.

وزيرة التضامن تكرم فريق عمل مسلسل "ولاد الشمس" بحضور أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية تكريم لفريق عمل مسلسل "ولاد الشمس" الذي أنتجته الشركة المتحدة وأذيع خلال شهر رمضان المعظم.

التعليم العالي: تجديد تعيين ولاء شتا رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتجديد تعيين الدكتور ولاء شتا رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

موعد فتح باب التقديم بالجامعات للطلاب العائدين من روسيا والسودان

يبحث عدد من الطلاب العائدين من روسيا والسودان وأوكرانيا، عن موعد فتح باب التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان.

القابضة للمطارات: إنشاء مبنى الركاب رقم 4 الجديد لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 30 مليون

عقد المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لقاءً مفتوحًا مع العاملين بالشركة، استعرض خلاله رؤية الشركة للمرحلة المقبلة

بدء إخلاء 15 عقارا بالحرفيين بمنشأة ناصر

بدأت محافظة القاهرة فى إخلاء وإزالة ١٥ عقارا بمنطقة شمال الحرفيين، بحى منشأة ناصر، لخطورتها الداهمة.

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