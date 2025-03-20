الخميس 20 مارس 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي لمشروعات التعليم العالي

رئيس الوزراء ووزير
رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، فيتو

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمُتابعة الموقف المالي لمشروعات التعليم العالي، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام الكردي، رئيس هيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور ماهر مصباح، أمين عام مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية والتمويل. 


وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف المالي لأهم مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما في ذلك ملف إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية، وكذا رفع كفاءة وتأهيل البنية التحتية القائمة لعدد من الجامعات، لافتًا إلى أن الاجتماع تناول أيضًا استعراض الرؤية المُستقبلية لمؤسسات التعليم الجامعي في إطار تعظيم الاستفادة من المُقومات والإمكانيات المتاحة. 

 


وأضاف المتحدث الرسمي بأن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد "مستشفى 500500"، فضلًا عن نسب التنفيذ بالمرحلتين الأولي والثانية للمشروع والإجراءات المُتخذة في ذات الشأن.

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مصطفي مدبولي مجلس الوزراء مشروعات التعليم العالي محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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