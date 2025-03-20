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التعليم العالي: تجديد تعيين ولاء شتا رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

ولاء شتا
ولاء شتا

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتجديد تعيين الدكتور ولاء شتا رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

التعليم العالي: تجديد تعيين د.ولاء شتا رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

‎جدير بالذكر، أن دكتور ولاء شتا أستاذ الحاسبات والمعلوماتية بمدينة الابحاث العلمية ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات البحث العلمي وتمويل المشروعات البحثية والابتكار، كما شغل العديد من المناصب القيادية والإدارية التي أسهمت في تطوير بيئة البحث العلمي في مصر، وتعزيز الربط بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي والتكنولوجي.

كما ‎عمل الدكتور شتا على تطوير شراكاتك فعالة بين مؤسسات البحث العلمي على المستوى الدولي والاقليمي والجهات الداعمة والمستثمرين، مما ساعد في تحويل العديد من الابتكارات البحثية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

‎وشارك الدكتور ولاء أيضا في العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية، ممثلًا لمصر في العديد من المبادرات العلمية العالمية، وعمل على دعم الباحثين والمبتكرين من خلال توفير بيئة داعمة تتيح لهم الوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق مشروعاتهم البحثية

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