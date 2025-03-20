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نائبة وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "حياة كريمة" و"معانا"

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
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شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة  وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة معانا لإنقاذ إنسان فى إطار تعزيز التعاون المشترك فى تقديم الدعم والمساعدة للكبار والأطفال بلا مأوى والأطفال فاقدى الرعاية الأسرية، وذلك  بمقر مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة.

ووقع البروتوكول عن الطرف الأول الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة «حياة كريمة»، وعن الطرف الثانى محمود وحيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة معانا، بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي  حسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، والدكتورة سماح أبو بكر سفيرة حياة كريمة للأطفال وعدد واسع من المهتمين.

وشهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة  وزيرة التضامن الاجتماعي فى بداية زيارتها للمؤسسة طابور عرض لأبناء المؤسسة شاركوا من خلاله بعدد من الاستعراضات الرياضية والفنية والأناشيد الوطنية، واستمعت إلى شرح تفصيلى عن الخدمات المقدمة بالمؤسسة للأطفال والكبار بلا مأوى وخدمات الحضانة الإيوائية وعمليات رفع الكفاءة لمبنى السيدات بلا مأوى.

كما قامت بزيارة لمبنى الكبار بلا مأوى، حيث تفقدت العيادة به وعيادة الأسنان والاستماع للخدمات المقدمة، معربة عن سعادتها بالتواجد بالفعالية  وبهذا البروتوكول الذى يمثل شراكة مهمة قادرة على تحقيق مستهدفات ذات صبغة تنموية لفئات تستحق الدعم والاهتمام الكامل من الاطفال والكبار بلا مأوى، وأن هذه الشراكة تؤكد الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي فى تحقيق التنمية والتغيير الملموس.

ويستهدف البروتوكول توفير الدعم الطبى والدعم والتأهيل النفسي للحالات التى تتولى مؤسسة معانا رعايتهم وتوفير الدعم الغذائى ورفع وتحسين جودة وكفاءة بعض المبانى للحالات المستحقة التابعة لمؤسسة معانا لإنقاذ انسان وتوفير بيئة آمنة لهم.

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المجتمع المدنى وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان مؤسسات المجتمع المدني

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