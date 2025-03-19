مطار القاهرة يصعد لدور الثمانية في دورة الطيران المدني الرمضانية

حقق فريق كرة القدم بشركة ميناء القاهرة الجوي العلامة الكاملة في مجموعته بالدورة الرمضانية لوزارة الطيران المدني.

مطار القاهرة يصعد لدور الثمانية



فاز فريق مطار القاهرة علي شركة مصر للطيران للخدمات الجوية بثلاثة أهداف نظيفه، كما فاز علي الشركة القابضة لمصر للطيران بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز علي شركة مصر للطيران للخدمات الطبية بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ.



ونجح الفريق في الصعود الي دور الثمانية بالبطولة وأصبح على بعد خطوات من تحقيق لقب البطولة، وأهدى النجاح الذي تم تحقيقه في المرحلة الاولي من البطولة للمحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس الادارة والملاح محمد طه رئيس لجنة النشاط الرياضي لدعمها المستمر وعرفانا بتوفير جميع سبل النجاح.

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