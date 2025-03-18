خسائر بالملايين، معاينة النيابة تكشف تفاصيل حريق أكشاك منشأة ناصر

كشفت معاينة نيابة منشأة ناصر الجزئية، لموقع حريق اندلع في 3 أكشاك ومحال صغيرة لبيع الملابس بمنطقة مزلقان منشأة ناصر، بالقرب من طريق الأوتوستراد، عن وجود خسائر بالملايين ناتجة عن احتراق محلات "ملابس العيد".



الحريق شب في 4 باكيات ملابس ومحلين من الملابس الجاهزة وبدروم أسفلها على مساحة 200 متر، ونتج عن ذلك إصابة شخصين باختناق، وتفحم المحلات والباكيات التي بها ملابس العيد.

ماس كهربائي وراء حريق منشأة ناصر

وتبين أن وراء ذلك ماس كهربائي في إحدى الباكيات وامتداد النيران لباقي المحلات بسبب الملابس ومساعدتها على انتشار النيرن، مما أسفر عن احتراق ملابس العيد ووصول الخسائر للملايين.

وكانت غرفة العمليات تلقت إخطارًا بوقوع حريق في محلات تجارية بمنطقة منشأة ناصر، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحريق نشب في متجرين لبيع الملابس، وتمكنت الفرق من احتواء النيران ومنعها من الانتشار إلى المباني المجاورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة.

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