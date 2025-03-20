تنفيذ مبان خدمية بأكتوبر الجديدة بتكلفة استثمارية مليار جنيه

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأن العمل جارٍ على تنفيذ 27 مبنى خدميًا في منطقة غرب المطار، تشمل مدارس، وأسواقًا تجارية، وحضانات، ووحدات صحية، بالإضافة إلى نادٍ ومركز شباب، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ مليار جنيه، بهدف تلبية احتياجات السكان ودعم الخدمات الأساسية بالمدينة.

وأوضح أن منطقة غرب المطار مقسمة إلى ثلاث قطاعات (أ، ب، ج) على مساحة إجمالية 2800 فدان، حيث تم تنفيذ وجارٍ تنفيذ 90 ألف وحدة سكنية بها.

وفي هذا السياق، تفقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز المدينة، سير الأعمال في عدد من المشروعات الخدمية، حيث تابع معدلات التنفيذ بمشروع النادي الاجتماعي في المنطقة (أ) بغرب المطار، المقام على مساحة 100 ألف متر مربع، والذي بلغت نسبة إنجازه 88%، ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية يوليو المقبل. ويضم النادي العديد من المرافق الرياضية والاجتماعية، منها:

• 2 حمام سباحة

• 5 ملاعب رياضية متعددة

• ملعب كرة قدم بالمدرجات

• مسجد ومركز تجاري

• مبنى اجتماعي وصالة ألعاب

كما تفقد “مراد” مشروعات إنشاء مدرستين جديدتين للتعليم الأساسي والثانوي، والتي يتم تجهيزها تمهيدًا لدخولهما الخدمة مع بداية العام الدراسي القادم في المنطقة (أ) بغرب المطار. بالإضافة إلى ذلك، يجري حاليًا تنفيذ التشطيبات النهائية لمدرسة تعليم أساسي، وسوقين تجاريين، ووحدة صحية، وحضانة في المنطقة (ب) بغرب المطار، إلى جانب مركز شباب لتعزيز الخدمات المقدمة للسكان.



وفي هذا السياق، أضاف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، أنه في إطار تعزيز الخدمات الصحية بالمدينة، يجري حاليًا تنفيذ مبنى نقطة الإسعاف في منطقة غرب المطار، والذي سيسهم في تحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز الخدمات الطبية بالمنطقة.

تأتي هذه الجهود في إطار دعم مشروعات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، التي تهدف إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، من خلال توفير الخدمات التعليمية، والصحية، والتجارية جنبًا إلى جنب مع مشروعات الإسكان والمرافق.

كما عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس، مع اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، لمتابعة سير الأعمال بمشروع "حدائق تلال الفسطاط" والتي تجاور متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، مستجدات مشروع حدائق تلال الفسطاط على مساحة (500) فدان، والذي يجري تنفيذه فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يتضمن المشروع عددًا من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

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