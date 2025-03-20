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الإسكان تطرح وحدات تجارية وخدمية للبيع بالمزاد

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للوحدات الإدارية والمهنية بالمدن الجديدة.

وأعلن المهندس علي سعد، جهاز تنمية مدينة 15 مايو، طرح 24 محلًّا تجاريًّا وصيدليتين ومخبز بلدي بمساحات تتراوح بين (19م2: 74م2) بمختلف أحياء المدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 27/4/2025.

والتقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، مسؤولي شركة Big العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجالات التنمية العمرانية، بهدف بحث أوجه التعاون، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بمسؤولي الشركة، موضحًا أن هناك دعمًا كاملًا من وزارة الإسكان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، ولا سيما في ما يتعلق بتوطين الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلية. 

واستعرض المهندس شريف الشربيني، خلال اللقاء، الأجيال المختلفة للمدن الجديدة، ومنها مدن الجيل الرابع، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وما تم ويجري تنفيذه من مشروعات بتلك المدن. 

وأعرب مسؤولو الشركة عن سعادتهم باللقاء، وقدموا عرضًا بشأن سابقة عملهم في عدد من المدن حول العالم منذ 2015، والعمل في مجالات الإسكان والمباني الإدارية والأبراج والفنادق والمباني الرياضية وإنشاء أنظمة الحماية، وإنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة وتخطيط المدن، وبناء مباني منخفضة التكاليف، وتجارب استغلال مختلف المساحات بمواقع العمل، وإنشاء البنية الأساسية المستدامة.

وتواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة. 

وتطرح بمدينة حدائق أكتوبر أرض تجاري اداري بمساحة 4063 مترًا بسعر 15280 جنيهًا، وأرض طبي بمساحة 4406 أمتار بسعر 13550 جنيهًا وأرض نادي بمساحة 9807 أمتار بسعر 4910 جنيهات للمتر وأرض عمراني بمساحة 56759 مترًا بسعر 4780 جنيهًا للمتر وأرض نادي اجتماعي بمساحة 754 مترًا بسعر 5245 جنيهًا للمتر.

كما تطرح بمدينة برج العرب الجديدة أرض اجتماعي بمساحة 6018 مترًا بسعر 9590 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 1500 متر بسعر 16250 جنيهًا.

وبمدينة النوبارية الجديدة أرض حق انتفاع بمساحة 1375 مترًا وبمدينة  العاشر من رمضان أرض تجاري بمساحة 12668 مترًا بسعر 20030 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 4218 مترًا بسعر 13270 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 5197 مترًا بسعر 22710 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 1433 مترًا بسعر 23045 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 11652 مترًا بسعر 22405 جنيهات، وأرض تجاري سكني بمساحة 967 مترًا بسعر 18700 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 1479 مترًا بسعر 15305 جنيهات.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان العاشر من رمضان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربينى المجتمعات العمرانية الجديدة

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