مد فترة التقديم على وحدات مبادرة بيتك في مصر حتى 31 مارس الجاري

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد فترة التقديم على وحدات مبادرة بيتك فى مصر حتى 31 مارس الجاري.

وتطرح الوزارة أكثر من 5 آلاف وحدة بحوالي 12 مشروعًا مختلفًا، ويتم حجز وحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج إلكترونيا ويضم شقق وفيلات بمساحات متنوعة والسداد بالدولار.

ونستعرض تفاصيل الوحدات المطروحة بالمساحات والأسعار:

-شقق الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية سجل أقل سعر للوحدة 2.3 مليون جنيه فيما سجل أعلى سعر للشقة 9.1 مليون جنيه بمساحات تتراوح ما بين من 114 م² إلى 392 م.

-شقق valle towers بحدائق أكتوبر سجل أقل سعر للشقة 1,746,000 جنيه فيما سجل أعلى سعر للشقة 1,935,360 جنيه.



-وحدات الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة سجل أقل سعر للوحدة 16.4 مليون جنيه فيما سجل أعلى سعر 61.4 مليون جنيه.

-وحدات مشروع زاهية بالمنصورة الجديدة سجل أقل سعر وحدة 6.2 مليون جنيه، فيما سجل أغلى وحدة 12.9 مليون جنيه.



-شقق أرابيسك سجل أقل سعر للشقة 3.2 مليون جنيه وأعلى سعر 4.8 مليون جنيه.



-وحدات الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة سجل أقل سعر للوحدة 1.8 مليون جنيه فيما سجل أعلى سعر 5.11 مليون جنيه



-وحدات جاردن سيتي الجديدة سجل أقل سعر للوحدة 1.8 مليون جنيه فيما سجل أعلى سعر 5.11 مليون جنيه.



-شقق مدينتي سجل سعر أرخص شقة 3.9 ملايين جنيه وأغلى شقة 8.5 ملايين جنيه.



-شقق Bliss Gates بالشيخ زايد سجل أرخص سعر للشقة 2.43 مليون جنيه وأغلى شقة بقيمة 6.7 مليون جنيه.



-شقق مشروع صبا بمدينة 6 أكتوبر سجل أقل سعر للشقة 1.8 مليون جنيه فيما سجل أعلى سعر 2.73 مليون جنيه.



-شقق Valley Towers East العبور الجديدة سجل أقل سعر للشقة 962 ألف جنيه فيما سجل أعلى سعر 1,4 مليون جنيه.

وتستعرض خطوات تفصيلية للتقديم:

- اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﻋﻠى ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻮات اﻵﺗﻴﺔ:

-اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط أو ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.

-ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﻴﻔﺎءﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻌﺮاض ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺠﺰ ] ﻓﻴﺪﻳﻮ / ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ.[

- ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻰ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻳﺘﻢ إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ وااﺳﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ ] اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ [ - ] إﻟﺰاﻣﻲ.[

رﻗﻢ اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن.

ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻵﺗﻴﺔ:

ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ.

ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺳﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻄﺮح ﺑﺼﻴﻐﺔ ] JPG - PDF [ وﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺣﺠﻤﻬﺎ ] 2M.B.[

- ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮور / ﺛﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور.

- ﺳﻴﺘﻢ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻮد ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ (OTP) ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎب.

- ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻢ وﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور.

- ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺈدﺧﺎل اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم.

- ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ] اﻟﻮﺣﺪات - اﻟﻔﻴﻼت [ وﻛﺬا اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ.

- ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﻘﺮرة وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺠﺰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ] وﺣﺪة / ﻓﻴﻼ [ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻜﻞ ] وﺣﺪة / ﻓﻴﻼ [ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ ﻟﻜﻞ ] وﺣﺪة / ﻓﻴﻼ [ وﺗﺪوﻳﻨﻪ ﺑﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ] ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ (SWIFT) - ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ – ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ [ وﻳﻜﻮن ﻛﺎﻵﺗﻲ:

ﻣﺒﻠﻎ 9,900) (USD ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﺑﺮاج اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ.

ﻣﺒﻠﻎ 9,900) (USD ﻟﻠﻔﻴﻼت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ. ﻣﺒﻠﻎ 5,000) (USD ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.

وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻀﺎف ﻣﺒﻠﻎ 50) (USD ﻣﺼﺎرﻳﻒ دراﺳﺔ ] ﻻ ﺗﺴﺘﺮد [ ﻛﺪﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪات ] ﻓﻴﻼت - وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ [ ﻣﺤﻞ اﻟﻄﺮح.

-ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم.

- ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺪراﺳﺔ وإرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﺑﺼﻴﻐﺔ ] JPG - PDF [ وﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺣﺠﻤﻬﺎ ] 2M.B.[

-ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ ﺑﺴﺪاد ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﺪون ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة.

(2 ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر ] اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ - اﻟﻤﺸﺮوع - اﻟﻮﺣﺪة/اﻟﻔﻴﻼ [ اﻟﻤﺮاد اﻟﺤﺠﺰ ﺑﻬﺎ وإﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ. (3 ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮذج اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺤﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺠﺰ واﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ إﻗﺮار ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻜﺮاﺳﺔ وﺑﺼﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ واﻟﻮرﻗﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط، وﻳﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮي ﺑﻌﺪ إﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

(4 ﺛﻢ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ وﺳﻴﺘﻢ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺄن اﻟﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻟﺤﻴﻦ إرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺴﺪاد ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﺤﺪد.



(5 ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد إﺳﺘﻜﻤﺎل ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

ﺣﺘﻰ ] (%5) ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﺑﺮاج اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة.[ ﺣﺘﻰ ] (%5) ﻟﻠﻔﻴﻼت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.[

ﺣﺘﻰ ] (%10) ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.[

اﻟﻤﺮاد ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ ] ﻟﻠﻮﺣﺪة أو اﻟﻔﻴﻼ [ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز (72) ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺣﺪة أو اﻟﻔﻴﻼ ] واﻟﻌﺒﺮة ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻬﻴﺌﺔ [ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺣﺠﺐ ﺗﻠﻚ ]اﻟﻮﺣﺪة – اﻟﻔﻴﻼ[ ﻋﻦ اﻟﺤﺠﺰ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.

(6 ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺒﻠﻎ إﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ وإرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﺑﺼﻴﻐﺔ ] JPG - PDF [ وﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺣﺠﻤﻬﺎ ] 2M.B.[

(7 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ إﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ ] ﻟﻠﻮﺣﺪة – اﻟﻔﻴﻼ [ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ 500).(USD

(8 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺘﻜﻤﺎل ﺳﺪاد ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ] (72) ﺳﺎﻋﺔ [ ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺤﺠﺰ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ.

(9 ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أي ﺣﺠﺰ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ.

(10 ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ أو ﻣﺎ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ.

(11 ﺳﺪاد ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻴﻤﺔ ] اﻟﻮﺣﺪة - اﻟﻔﻴﻼ [ )وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( اﻟﻮاردة ﺑﻜﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط.

ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ] وﺣﺪات - ﻓﻴﻼت [ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮى ﻋﻠﻲ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدل ] ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻻﻣﺮﻳﻜﻰ ﺗﺤﻮﻳﻼً ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد [ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.

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