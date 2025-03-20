جهاز مدينة السويس الجديدة يسترد أراضي بقيمة 130 مليون جنيه

صرحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لاسترداد أراضٍ تم التعدي عليها، وذلك بدعم من قيادات الإدارة العامة لشرطة التعمير ومشاركة فعّالة من رجال مديرية أمن السويس، موضحةً أن الحملة أسفرت عن استرداد مساحة بلغت 123,938 م² بقيمة إجمالية تُقدّر بـ ١٣٠ مليون جنيه.

تأتي الحملة في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة، والحفاظ على أراضي الدولة.

أكدت المهندسة أسماء مخلوف، أنه يتم تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، حيث تُعد هذه الأراضي فرصة واعدة لإقامة مشروعات استثمارية تخدم أهداف التنمية وتوفر فرص عمل جديدة.

وأضافت رئيس الجهاز، أن هذه الجهود تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مدينة السويس الجديدة كوجهة استثمارية متميزة، مشددة على أن الجهاز حريص على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الملتزمين بالقوانين والإجراءات المنظمة.

شارك في الحملة العميد يحيى الشاذلي، مدير قطاع شرق الدلتا لشرطة التعمير، والمقدم محمد الصبروت، رئيس قسم شرطة التعمير بجهاز العاشر من رمضان والمشرف على قسم شرطة التعمير بمدينة السويس الجديدة، والعقيد أحمد عطية، رئيس قسم شرطة التعمير بجهاز الصالحية الجديدة.

كما شاركت لجنة استرداد الأراضي بالجهاز، برئاسة المهندس عبدالحميد محمد محمود، نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمود بشير، معاون رئيس الجهاز والمهندس باسم سمير، مدير المشروعات والإسكان، وهشام شوكت، مدير أمن الجهاز.

كما عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش الإسكندرية، وعدد من مشروعات الطرق بالمحافظة، والتى ينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وبمشاركة اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، أهمية مشروعات تطوير كورنيش الإسكندرية ومحاور الطرق، والتي تساعد فى تخفيف الضغط على محاور الطرق القديمة، وتحقق السيولة المرورية، وتربط المدينة بالامتدادات العمرانية الجديدة شرق وغرب الإسكندرية، وتسهم فى الإسراع بمعدلات التنمية العمرانية، حيث إن محاور الطرق تمثل شرايين التنمية، وتصل بين العمران القائم ومناطق التنمية الجديدة.

وتابع شريف الشربيني خلال الاجتماع، سير العمل والموقف التنفيذي لمشروع توسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزه حتى فندق المحروسة بطول حوالي 5 كم شاملًا الأعمال الصناعية، ليصبح بعرض 32 مترا بواقع 5 حارات مرورية في كل اتجاه بدل 3 حارات، بجانب إنشاء نحو 17 بوابة دخول للشواطيء.

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