الخميس 20 مارس 2025
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ثقافة وفنون

ظهور مفاجئ لإيهاب توفيق في الحلقة الـ 6 من مسلسل عايشة الدور

إيهاب توفيق في عايشة
إيهاب توفيق في عايشة الدور، فيتو

ظهر النجم إيهاب توفيق في الحلقة السادسة من مسلسل عايشة الدور، من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم الذي تشارك من خلاله في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025، ويتم عرضه عبر قناة “on” في تمام الساعة الـ 6:05 مساءً.

وقام إيهاب توفيق بغناء أغنية جديدة خلال أحداث الحلقة مع "عايشة" دنيا سمير غانم، بعنوان “هلي يا فرحة هلي”، بالإضافة لبعض أغانيه المشهورة مثل "الله عليك يا سيدي" وغيرها.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور 

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

وتشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

 ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

 ويعرض مسلسل عايشة الدور عبر قناة “on” في تمام الساعة الـ 6:05 مساءً على أن تكون الإعادة 2:45 صباحًا و1:30م، وعلى قناة “ONdrama” في تمام الساعة الـ 7:30م وتكون الإعادة في الـ 3ص والـ 9ص و1:30م، كما يعرض العمل على منصتي “watch it” وشاهد.

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دنيا سمير غانم مسلسل عايشة الدو الحلقة السادسة من مسلسل عايشة الدور إيهاب توفيق

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