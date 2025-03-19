مسلسل عايشة الدور الحلقة 5، مجهول يهدد دنيا سميرغانم بفضح حقيقتها

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل عايشة الدور العديد من الاحداث المثيرة، حيث يهدد شخص مجهول الهوية "عايشة" دنيا سمير غانم، ويخبرها أنه يعلم انها تدعي صغر السن وشخصيتها الحقيقة، كما يطلب منها الاستمرار في تمثيل دور فطيمة ابنة شقيقتها.

ويتم اختيار “عايشة” كبطلة الاستعراض الذي من المقرر ان تقدمه فرقة المسرح، والذي يسبب مشكلة بينها وبين نسمة التي اعتادت ان تكون البطلة كل عام.

ويشهد “أيمن” تغيرات في حياته مع والده بعد ان أرسلت عايشة له رسالة تطلب منه معاملة ابنه بشكل مناسب وإلا يتسبب في إهانته أمام اصدقائه.

وتلاحظ عايشة أحد الطلاب ويدعى “مروان”، لتكتشف أنه يعاني من ازمة نفسية بسبب وفاة صديق الذي يحمل هو ذنب وفاته بسبب قيادته للسيارة التي كانوا فيها معًا، فتقرر “عايشة” ارسال رسالة مكتوبة بخط اليد له حتي تساعده على تخطي وفاة صديقه وتعطيها له خلسة دون ان يكتشف شخصية المرسل

وتتابع الأحداث لتكتشف “داليا” صديقة “عايشة” آعجاب عايشة بالدكتور “حازم”، ليرسلوا له معًا رسالة من خلال تطبيق مواعدة عثروا عليه يستخدمه، لتخبره ان يفتح الكاميرا، وتحدثه بستخدام “فلتر” حتي لا يتعرف عليها كالطالبة “فطيمة” التي تدرس في الكلية التي يعمل بها، لكنه يشك أنها تحدثه من طرف طليقته بسبب طريقتها الغريبة في الكلام.

وتنتهي أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل عايشة الدور باتصال الشخص المجهول بـ"عايشة" مرة اخرى ويهددها بفضح أمرها أمام "فطيمة ابنة شقيقتها، ويخبرها انه يعلم عنها الكثير من الأشياء حتى أنه يراقبها حاليًا والذي يدب الرعب في قلبها لتشك في جميع من حولها.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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