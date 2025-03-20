الخميس 20 مارس 2025
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محافظ الدقهلية يبحث خطوات تنفيذ تطوير حديقتي الحيوان وشجرة الدر بالمنصورة

اجتماع محافظ الدقهلية،
اجتماع محافظ الدقهلية، فيتو

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع وفد شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمناقشة واستعراض الخطوات التمهيدية للبدء في تنفيذ أعمال تطوير حديقة الحيوان وحديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة وكيل الوزارة السكرتير العام، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومسئولي الإدارات التنفيذية المعنية، إضافة إلى رئيس حي شرق المنصورة.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالمخططات الهندسية والتصميمات التي تعتمد من مجلس الوزراء، ووضع برنامج وجدول زمني بمراحل التنفيذ يتم الالتزام به ومتابعة تنفيذه خطوة بخطوة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، بما يلبي تطلعات أهالي المنصورة، الذين يولون اهتمامًا خاصًا بتطوير حديقة الحيوان.

وأكد أن المشروع سيتم تنفيذه مع الحفاظ على الهوية الأصلية للحديقتين، بحيث تظل حديقة الحيوان تحتفظ بطابعها وتضم الحيوانات الأليفة، مع إعادة تأهيل الإنشاءات القائمة، فيما ستشهد حديقة شجرة الدر تحسينات تواكب احتياجات الزوار.

تفاصيل أعمال التطوير بحديقة الحيوان 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن أعمال التطوير تشمل إقامة مناطق خدمات، وبحيرة ألعاب مائية، وحديقة حيوانات أليفة، وأسواق، وسلسلة مطاعم، ومنطقة ألعاب أطفال داخل حديقة الحيوان، بينما ستضم حديقة شجرة الدر مطاعم مفتوحة، ومساحات خضراء، وقاعات متعددة الاستخدامات، وفندق موتيل، لضمان تحقيق أفضل استغلال للإمكانات المتاحة داخل الحدائق، بما يحقق عائدًا إيجابيًا للمحافظة ويسهم في توفير متنفس حضاري للمواطنين.

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تيسير الإجراءات لتحقيق أعلى معدلات التنمية

وأكد محافظ الدقهلية أن الجهاز التنفيذي يسعى إلى تنفيذ توجيهات الدولة في تيسير الإجراءات لتحقيق أعلى معدلات التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الاستجابة لمطالبهم مشددًا على أن المشروع سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الترفيهية بالمحافظة.

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الخدمات المقدمة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية شجرة الدر بالمنصورة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية للهيئة القومية للانتاج الحربي نائب المحافظ مستوى الخدمات مدينة المنصورة

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