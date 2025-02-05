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محافظات

حديقة الحيوان بالفيوم تستأنف عملها بعد حادث الأسد المفترس

حديقة الحيوان بالفيوم،
حديقة الحيوان بالفيوم، فيتو

عادت حديقة الحيوان بمحافظة الفيوم، لاستقبال زوارها اليوم، بعد فترة غلق دامت 4 أيام بسبب حادث افتراس أحد الأسود لحارسه يوم الجمعة الماضي، وأغلقت الحديقة أبوابها أمام الزائرين يوم السبت، واستأنفت العمل اليوم الأربعاء.

كما انتهت إدارة الحديقة منذ يوم السبت الماضي، من الدفن الصحي الأمن لجيفة الأسد المفترس، بإشراف من مديرية الطب البيطري وجهاز حماية البيئة، بالمدفن الصحي للنفايات بالظهير الصحراوي للفيوم، بعد أن تم تصفية الأسد بعد افتراس حارسه، إذ تحول إلى حالة من الهياج، وكان يخشى على العاملين منه.

 

تعد أسد بحديقة حيوان الفيوم على حارسه

وكان حارس الأسود بحديقة الحيوان بالفيوم لقي مصرعه، بعد أن فتك به أحد الأسود بالحديقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل مصرع حارس الأسود بحديقة حيوان الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من  مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتعرض حارس الأسود بحديقة الحيوان لهجوم أسد، ما أدى إلى مصرع الحارس، على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

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وتبين مصرع  حارس الأسود، سعيد جابر علي 47 سنة، بسبب هجوم الأسد عليه أثناء تواجده ببيت الأسود، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

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الفيوم الاسد المفترس السبت الماضى الطب البيطري المدفن الصحي حديقة حيوان الفيوم مديرية الطب البيطرى

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