وكيل وزارة التعليم بالشرقية في جولة مفاجئة بمدرسة صلاح سليم شرق الزقازيق

أجرى محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية جولة ميدانية مفاجئة اليوم بمدرسة صلاح سليم صبيح الثانوية المشتركة بإدارة شرق الزقازيق للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية بحضور الدكتور أمين منصور مدير عام إدارة شرق الزقازيق.

التزام المعلمين بالتعليمات الوزارية

وذلك للوقوف على مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة وموقف فك كثافات الطلاب والطالبات ومتابعة العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة

تفقد انتظام سير العمل بالمدرسة

وتفقد فصول المدرسة واطمأن على انتظام سير العمل وتأكد من فك كثافات الطلاب والطالبات والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس وحرص على مناقشة الطلاب و الطالبات فيما تم دراسته من المناهج الدراسية.

ضرورة مساعدة الطلاب فى توفير المعلومات

وتحدث محمد رمضان وكيل أول الوزارة مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وإدارة المدرسة على ضرورة مساعدة الطالبات فى توصيل كافة المعلومات والروابط والأكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب والطالبات كداعمين وميسرين العملية التعليمية ومتابعة برامج القنوات التعليمية حرصا علي مستقبلهم الدراسي

تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم

وأكد محمد رمضان غريب وكيل أول الوزارة تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم بالاهتمام برعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، والالتزام بمواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك.

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