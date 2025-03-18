الثلاثاء 18 مارس 2025
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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات على منطقة شنشار بمدينة حمص في سوريا

هجمات على حمص، فيتو
هجمات على حمص، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، بمهاجمة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواقع فى مدينة حمص السورية.

إسرائيل تهاجم مواقع فى مدينة حمص السورية

ونقلت القناة الـ 14 العبرية، عن مصادر تأكيدها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم مواقع فى مدينة حمص السورية، والتى تأتى بالتزامن مع تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم.

وحسب وسائل إعلام محلية، أن الغارات الإسرائيلية تستهدف منطقة "شنشار" بريف مدينة حمص فى سوريا.

 

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حمص مدينة حمص السورية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة العداون الاسرائيلي شنشار

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